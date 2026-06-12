'La huella del papa León', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza la histórica visita del papa León XIV a España. Su cercanía y espontaneidad iba creciendo a medida que avanzaban los días. El pontífice ha congregado a millones de personas y ha dejado momentos relevantes y mensajes claros y directos contra la polarización, el abandono de los más vulnerables y la convivencia, sin obviar asuntos espinosos como la pederastia en el seno de la Iglesia. Además, el programa pondrá el foco en el Mundial de Fútbol que por primera vez, se celebra en tres países: México, Canadá y EE.UU, que acoge el mayor número de encuentros y despierta inquietud entre los aficionados por la restrictiva política migratoria de Trump, que ya ha provocado vetos para acudir a una de las mayores citas deportivas del mundo.

'La huella del papa León'

Siete días en Madrid, Barcelona y Canarias han dejado muchos testimonios y gestos del primer papa que visita España en 15 años, con ceremonias y eventos masivos y otros más cercanos. León XIV ha visto y hablado para todos: políticos, instituciones, jóvenes, personas vulnerables, migrantes... Ha lanzado, con firmeza, discursos contra la crispación política, en una histórica intervención en el Congreso ante diputados y senadores, recibiendo siete minutos de aplausos: "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario".

Durante todo su recorrido, se ha ido mostrando cada vez más cercano y expresivo y han sido continuos sus llamamientos al diálogo, la paz y la convivencia social. Ademas, de lanzar contundentes mensajes sobre los retos de la humanidad, desde el futuro de los jóvenes, las personas sin hogar, la salud mental, los feminicidios o el drama migratorio. ‘Informe Semanal ‘ ha acompañado a algunos de los miles de peregrinos que inundaron las parroquias de Madrid. Muchos han destacado que ha sido "una emoción muy grande de recibir al Santo Padre en nuestro país, en nuestra ciudad".

Uno de los momentos de mayor simbolismo ha sido en el puerto de Arguineguín. Cumpliendo el deseo del papa Francisco de visitar las Islas Canarias, León XIV ha llegado a ese muelle y ha lanzado flores al mar para recordar a los fallecidos en la ruta Atlántica. 635, solo este año, según Caminando Fronteras. "La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha dicho allí, en un duro discurso en el que ha llamado la atención a Europa para que haga "examen de conciencia" y no se acostumbre a "que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas". Emotivas también han sido sus palabras y gestos muy cercanos con los migrantes en Tenerife.

Durante este viaje, León XIV ha tenido momentos espontáneos: "la Iglesia de Madrid ha marcado un golazo para siempre", gritó ante miles de fieles en el estadio Santiago Bernabéu y ha bendecido centenares de bebés durante sus recorridos en el papamóvil con calles abarrotadas para saludar al papa. No ha guardado silencio sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y ha mantenido un encuentro con seis víctimas. En la Conferencia Episcopal Española, el Pontífice ha exigido "verdad, justicia y reparación" y una respuesta firme de los obispos españoles. Arte y fe se han unido en un escenario emblemático de Barcelona: la basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Una niña ciega, Valentina, ha cautivado al papa y a los reyes, al explicar a través de una maqueta táctil la estructura de la Torre de Jesucristo y la gran cruz que corona la obra de Gaudí. "Gracias, gracias, lo guardaré para siempre", se emocionó la pequeña al recibir, de manos del pontífice, un rosario bendecido.

En el templo, León XIV volvió a lanzar mensajes que recogen el legado de su visita: "no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria".