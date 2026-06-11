Los especiales informativos de RTVE por la visita del papa León XIV lideran este miércoles

Los especiales informativos de RTVE por la visita del Papa León XIV a Barcelona lideraron este miércoles. El especial de la tarde desde la Sagrada Familia, con Pepa Bueno y Gemma Nierga, logró un 14,8% de cuota, 1.274.000 espectadores de media, y más de 6,1 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. Es la retransmisión con mayor volumen de espectadores de un evento papal desde la visita a España de Juan Pablo II en junio de 1993.

El especial, que se prolongó durante más de cuatro horas y que concuyó con un imponente espectáculo de luces y música, lideró con una ventaja de 3,2 puntos sobre su inmediato competidor. El minuto de oro ocurrió a las 22:10 horas con 2.341.000 espectadores y un 19%. En Cataluña la retransmisión de La1 y 24 horas alcanza un 15,8% de cuota. En la 2Cat, donde tuvo una duración algo mayor, la cobertura papal anotó un 5,2%.

La retransmisión de la mañana, con la visita a la cárcel de Brians y a Montserrat, conducida por Alejandra Herranz y Lorenzo Milá, logró un 16,7% de cuota, a 6.7 puntos de su inmediato competidor, 459.000 espectadores de media y más de 1,9 millones de contactos en La 1 y Canal 24 horas durante sus 3 horas de emisión. El minuto de oro ocurre a las 13:20, cuando pronuncia su bendición final, de la mano de 665.000 espectadores y un 16,2% de cuota. En Cataluña, su dato sube hasta un 22,4% de cuota

Desde la llegada del papa a Madrid el pasado sábado, RTVE lleva una cobertura acumulada de 15.613.000 espectadores únicos con sus especiales informativos.

La 1 alcanzó un 11,9% de cuota ayer y lideró las franjas de madrugada (7,3%), mañana (16,5%), y tarde (11,3%). Lo más visto de La 1 este miércoles fue el Telediario 1, que congregó a 1.317.000 espectadores de media y más de 2,2 millones de contactos (14,2%). Junto con Canal 24 horas alcanzó 1.422.000 espectadores de media y más de 2,4 millones de contactos (15,3%) .

Por la mañana, ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, lideró su franja con un 20,4% de cuota y 392.000 espectadores de media en La 1. Más de 1,6 millones de espectadores únicos vieron el programa.

Datos digitales Los contenidos de ayer de la visita alcanzan 11,09 millones de visualizaciones y 582.000 interacciones en las redes sociales de RTVE. El post de Facebook de La 1 "Valentina, que nació con síndrome de Leber y solo distingue luces y sombras, explica a León XIV y los reyes la maqueta de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia" es el contenido más visto, con 1,1 millones de visualizaciones. En estos tres días de visita, los contenidos en redes sociales acumulan 70,92 millones de visualizaciones y 2,97 millones de interacciones. La quinta jornada de Leon XIV en España registra un total de 257.248 visitantes únicos consultando contenidos relacionados con la visita, un 2,6% más que el día anterior. De estos, 134.000 siguieron alguno de los directos del día en RTVE Play, segundo mejor dato diario de directo solo superado por el primer día (147.281). Por la tarde, la visita en directo a la Sagrada Familia fue vista por 91.985 visitantes únicos, convirtiéndose en el evento en directo más visto de esta visita del Papa a España. Desde inicio de mes, 1.289.912 visitantes únicos han consultado algún contenido relacionado con la visita de Leon XIV a España, de los que 451.374 han conectado con alguno de los directos de estos días en la plataforma.

La agenda de este jueves Este jueves 11 de junio, elpontífice viaja a Las Palmas de Gran Canaria y lo cuenta ‘La hora de La 1’ en La 1 y Canal 24 horas. En la isla se producirá el encuentro con personas migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40h (hora insular), que contará en un especial Alejandra Herranz. Por la tarde tendrá lugar la misa en el estadio de Gran Canaria, que emitirán La 2 y el Canal 24 horas. RTVE Canarias contará desde primera hora todo lo que acontezca durante la visita del papa a las islas, y entre las 22:00h y las 23:00, el Centro de Producción de Canarias hará un programa especial desde la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los puntos clave de la visita. Los Servicios Informativos de RNE, con casi 200 profesionales en total, han preparado un amplio despliegue con motivo de la visita. El miércoles con una emisión especial del Informativo 24h, con Rosa María Molló, desde Barcelona, con especial atención a la visita a la Sagrada Familia. Y este jueves Carlos Núñez toma el relevo con la emisión de Mediodía RNE desde el puerto de Arguineguín. RTVE despliega uno de los mayores operativos de su historia para acompañar la visita del papa León XIV a España