RTVE despliega uno de los mayores operativos de su historia para acompañar la visita del papa León XIV a España

RTVE realizará una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del papa León XIV a España desde su elección como Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. La Corporación, como servicio público, desplegará un amplio dispositivo informativo con 660 profesionales para seguir de cerca cada momento de esta histórica visita, ofreciendo una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal en todos sus canales y plataformas. RTVE acompañará a la audiencia durante toda la visita con información de última hora, entrevistas, análisis y un seguimiento continuo de una cita que marcará la actualidad nacional e internacional.

El despliegue se ha presentado hoy en un acto presentado por Oriol Nolis en el Palau Robert de Barcelona con la participación de Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE; David Picazo, director del área de Informativos y Programas Diarios de TVE; Pilar Bernal, directora de Contenidos Digitales Informativos; y Sonia Urbano, directora de RNE Catalunya y Ràdio 4. Además, han asistido algunos de los profesionales que forman parte de la cobertura especial de RTVE: Cristina Villanueva, Gemma Nierga y Jaime Gutiérrez.

La Corporación participa en la producción de la señal institucional y en la personalización de la visita. Alrededor de 660 profesionales de todas las categorías implicados (400 de TVE, 200 de RNE y 60 de Digital) y un gran despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales. Todos los medios necesarios para ofrecer imágenes de la máxima calidad incluso en los tramos más exigentes de la visita, como los desplazamientos del papamóvil.

Oriol Nolis, Ana M. Bordas, David Picazo y Gemma Nierga josep echaburu Josep Echaburu

Ana María Bordas ha explicado que "esta cobertura tiene una relevancia internacional, nos volcamos totalmente en estos acontecimientos extraordinarios. Es una cobertura difícil pero muy ilusionante". Además, ha detallado: "La 1 va a estar muy volcada, va haber especiales mañana y tarde, no solo los servicios informativos, sino que también veremos qué está pasando en las calles, el ambiente, y las medidas de seguridad. RTVE pondrá en marcha un despliegue de los más importantes en los últimos años. Participamos tres centros de producción, Madrid, Catalunya y Canarias, muy coordinados. Esperamos que mucha gente nos siga."

Oriol Nolis ha recalcado: "Es un trabajo en equipo de muchísima gente. Todos trabajamos y remamos juntos para que esta cobertura informativa sea excelente. Quiero dar las gracias y reconocer el trabajo que está haciendo todo el mundo". En la presentación ha querido poner en valor "todo el trabajo que no se ve, de la gente que está. Así que mirarnos, escucharnos, porque no tengo ninguna duda de que seremos los que mejor lo explicaremos".

TVE estará en todos los puntos de interés David Picazo ha explicado el despliegue que se hará desde los servicios informativos: "Está todo el mundo empujando para que este evento histórico salga adelante, con el mayor de los criterios y la mayor profesionalidad. Un despliegue a la altura de nuestra responsabilidad, ya que somos los responsables de distribuirlo al mundo y de la señal internacional. Son como unos minis JJOO en tres sedes, el esfuerzo técnico es mayúsculo". También ha remarcado: "habrá hasta 13 especiales informativos que vamos a emitir por La 1 y en simultáneo por el Canal 24 horas, RTVE Play y redes sociales, en Madrid habrá tres puntos de interés principales. El evento más multitudinario será el de la misa en Cibeles; el más simbólico y que dará la vuelta al mundo, será la inauguración de la Sagrada Família, y el más emotivo, los encuentros con los migrantes en Canarias". El despliegue de los Servicios Informativos de TVE comenzará el sábado 6 de junio con la emisión en directo en La 1 y el Canal 24 horas de la llegada del pontífice al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prevista a las 10:30 h y los encuentros institucionales a las 11:30 h en el Palacio Real. Presentarán Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y Marc Sala desde La Almudena. El sábado por la tarde, Lourdes Maldonado y Marc Sala conducirán en La 1 y el Canal 24 horas otro especial, que incluirá a las 18:00 h el encuentro del papa con el proyecto social 'CEDIA 24 Horas' de Cáritas Diocesana de Madrid y posteriormente la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, prevista a las 20:30 h. El domingo 7 de junio por la mañana, La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán un programa especial a cargo de Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (10:00 h), seguida del recorrido del papa por las calles de la capital. A las 18:00 h, el dispositivo especial liderado por Lourdes Maldonado y Marc Sala se desplazará al encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', en el Movistar Arena, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo. El lunes 8, 'La hora de La 1' informará del encuentro de León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto a las 09:30h. A las 10:15h arrancará Alejandra Herranz en la 1 y el Canal 24 horas un especial para contar el encuentro institucional en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por la tarde, Pepa Bueno continuará con la programación especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena (18:00 h) y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu (19:00 h) El martes 9, último día del papa en Madrid, 'La hora de La 1' contará el encuentro con voluntarios en IFEMA (10:20 h). A partir de las 12:00h, desde la ciudad condal, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá conducirán un programa especial en La 1 y Canal 24 horas que incluirá su llegada a El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración (13:00 h). Por la tarde, La 1 y Canal 24 horas ofrecerán en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic (20:00 h), con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ. El miércoles 10, desde las 10:35 h, especial en La 1 y Canal 24 horas con Alejandra Herranz y Lorenzo Milá que incluirá la visita a la cárcel de Brians y la posterior visita a Montserrat (12:00 h), donde recorrerá la basílica y compartirá un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos. Por la tarde, Pepa Bueno y Gemma Nierga retomarán la programación especial, que incluirá uno de los actos más relevantes del viaje, la visita a la Basílica de la Sagrada Família, a las 19:30 h, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Los actos concluirán con un espectáculo lumínico. Durante la presentación, Gemma Nierga ha destacado que "todo lo que viviremos está lleno de simbolismo, pero el momento de la Sagrada Família para los catalanes está cargado de significación, la consagración de la Torre de Jesucristo es un momento muy esperado, no solo para los creyentes". "Es un acto informativo dentro de un evento litúrgico de primer orden. Nos acompañaran expertos en liturgia y al finalizar la misa los drones proyectaran esa frase máxima de Gaudí: ‘Primero el amor, después la técnica’. Nos lo podríamos aplicar nosotros: primero el amor, después la información", ha añadido. El jueves 11, el pontífice se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria y lo contará 'La hora de La 1' en La 1 y Canal 24 horas. En la isla destaca el encuentro con personas migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40 h (hora insular), que contará en un especial Alejandra Herranz. Por la tarde tendrá lugar la misa en el estadio de Gran Canaria, que emitirán La 2 y el Canal 24 horas. RTVE Canarias contará desde primera hora todo lo que acontezca durante la visita del papa a las islas, y entre las 22:00h y las 23:00, el Centro de Producción de Canarias hará un programa especial desde la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los puntos clave de la visita. El viernes 12, último día de visita, se desarrollará en Tenerife. Herranz seguirá a los mandos de la programación especial de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00 h). Además de la retransmisión en simultáneo de todos los actos ofrecidos por La 1, el Canal 24 horas ofrecerá información en directo de dos actos adicionales: el encuentro con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica el domingo 7 y el encuentro el miércoles 10 en Barcelona con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín, ambos a las 16:30 h. Toda la programación especial contará con el apoyo de los centros de producción de RTVE en Cataluña y Canarias. En vísperas del viaje, 'Informe Semanal' emitió el sábado 30 de mayo el reportaje 'Un Papa contra la indiferencia', disponible en RTVE Play, centrado en los lugares que gracias a su apoyo explícito y su cercanía van a experimentar una especial visibilidad: el centro de Cáritas en Madrid; la iglesia de Sant Agustí Nou del Raval, y Arguineguín. Sobre el reto logístico que supone el viaje, habla con los alcaldes de las principales ciudades implicadas. Además, 'El gran sueño de Gaudí' incide en lo que supone la bendición de la Sagrada Família por parte de León XIV. Además de la cobertura en informativos, los programas 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'DCorazón' dedicarán una atención destacada a este acontecimiento, con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle para contar en primera persona el ambiente, las reacciones ciudadanas y las sensaciones que vaya dejando el paso de León XIV por España.

Amplio despliegue de Radio Nacional Los Servicios Informativos de RNE, con casi 200 profesionales en total, han preparado un amplio despliegue con motivo de la visita. La cobertura comenzará el sábado, 6 de junio, con un programa especial desde las 10 h de la mañana hasta las 13:30 h de la tarde con la llegada del Papa y los actos previstos en el Palacio Real. Conducido por Pepa Fernández y Juan Ramón Lucas, se emitirá por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. El domingo, 7 de junio, programa especial desde las 9:30 h de la mañana hasta las 12:30 h del mediodía para narrar la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles y el recorrido de León XIV por las calles de Madrid. Conducido por Pepa Fernández y Adrián Ferro, se emitirá por Radio Nacional y Radio 5. El lunes, 8 de junio, emisión especial de 'Las Mañanas' desde el Congreso con motivo de la visita del papa y el discurso que pronunciará el pontífice desde el Hemiciclo. De 6 de la mañana a 12:20 h con el apoyo de la redacción parlamentaria de RNE, se emitirá por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. El martes, 9 de junio, emisión especial del Informativo 24 h, con Rosa María Molló, desde Barcelona. Los micrófonos de RNE se trasladan hasta el Estadio Olímpico de Montjuic y sus alrededores. Al día siguiente, miércoles 10 de junio, emisión especial del Informativo 24 h, con Rosa María Molló, desde Barcelona, con especial atención a la visita a la Sagrada Família, y con la narración de Germà Garcia y Eva Albiol. Carlos Núñez toma el relevo el jueves 11 de junio con la emisión de Mediodía RNE desde el puerto de Arguineguín. Al día siguiente, viernes 12 de junio el programa se emitirá desde el Puerto de Santa Cruz. Durante toda la visita, Radio 5 emitirá ventanas informativas diarias en los puntos que marque la agenda oficial del Papa en Madrid, Barcelona y Canarias. Toda la programación contará con el apoyo de los centros de producción de Catalunya y Canarias; el corresponsal de RNE en Roma, Jordi Barcia y las áreas de Sociedad, Nacional y Local Madrid de RNE. Dos días antes de la inauguración de la torre de la Sagrada Familia, RNE estrenará el especial ‘Gaudí, un siglo sin el genio’ de ‘Documentos RNE’, que sumergirá al oyente en el universo del creador de la basílica. RNE ha rescatado buena parte de los escasos textos de Gaudí que se conservan, así como transcripciones de conversaciones con amigos y colaboradores. Participan más de una decena de estudiosos de Gaudí, a quien da voz el actor Miguel Valiente.

RTVE Catalunya se vuelca con la visita del Pontífice RTVE Catalunya realizará una cobertura especial de la visita del papa en Catalunya los días 9 y 10 de junio. RTVE ha preparado un amplio dispositivo informativo para seguir de cerca cada momento de esta histórica visita, ofreciendo a los espectadores una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal. Cristina Villanueva ha detallado la cobertura de La 2Cat: "Habrá una programación en directo, estamos volcados, estaremos en todos sitios, tendremos redactores en todos los puntos de directos, lo veremos todo". Además, al referirse a la vigilia del Estadi Olímpic, ha añadido: "Es un encuentro pastoral, pero también lúdico. Habrá 40.000 personas, mucha gente, parecido a las jornadas de la juventud". Los magazines de La 2Cat ('Cafè d'idees', 'El segon cafè', 'L'altaveu al pati', 'L'altaveu' y 'El vespre') y los Servicios Informativos de RTVE Catalunya seguirán la visita del papa León XIV con conexiones en directo del recorrido del pontífice: la llegada al aeropuerto, la catedral de Barcelona, el Estadi Olímpic, la cárcel de Can brians, Montserrat, la parroquia de Sant Agustí y la Sagrada Família. Oriol Nolis y Sonia Urbano josep echaburu Josep Echaburu El martes 9 de junio a las 19:45h La 2 Cat emitirá un programa especial de la víspera de oración que ofrecerá el papa León XIV en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Crisol Tuà será el encargado de narrar este momento, acompañado de un especialista en liturgia. Y el miércoles a las17:30h Oriol Nolis y Cristina Villanueva presentarán un programa con conexiones en directo, que seguirá el recorrido del papa móvil, acompañados por expertos para poder profundizar en la figura del papa y su visita a Catalunya. Contarán con el filósofo Oriol Farrés, el párroco de 'La Missa' de La 2Cat Carles Cahuana, el escritor Santiago Roncagliolo, la catedrática de sociología de la UAB Mar Griera y el redactor de Catalunya Religió Pau Durán. Después conectarán con la misa de la Sagrada Familia narrada por Crisol Tuà y Anna Solé, arquitecta y presentadora de 'Fonamentals'. Los servicios informativos de RNE en Catalunya-Ràdio 4 harán un doble despliegue para la cobertura de la visita del papa León XIV para los oyentes de RNE, Radio 5 y de Ràdio 4 en todos los informativos y programas especiales. Además, en Ràdio 4, el martes el informativo 'Edició Migdia' se emitirá a las 14:30 h desde el Estudio Móvil junto a Plaza España y a las 19 h 'El Pla B' hará un especial con Toni Marín que contará con la narración desde el Estadi Olímpic de José María Rubí y Quim Esteban. Sonia Urbano ha destacado que el programa 'El Pla B' contará "con personas que nos ayudarán a analizar todo lo que dice el papa porque este viaje no solo tiene relación con la religión o la espiritualidad, sino también desde un ámbito sociológico y político como jefe de estado". El miércoles el informativo 'Edició Migdía' se emitirá desde la Sagrada Família y a las 18 h y hasta medianoche comenzará un programa especial con Toni Marín y Sílvia Tarragona para narrar la llegada de las autoridades a la Basílica, la misa y la consagración de la Torre de Jesucristo y acabar con una mesa de análisis de lo que ha dejado la visita del pontífice. Sonia Urbano ha concluido: "Imaginaos el viaje sonoro que vamos a hacer nosotros porque la fuerza de la palabra va a ser más importante que nunca."