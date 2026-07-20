Las imágenes tras el pitido final: de la alegría de los jugadores españoles y la familia real a las lágrimas de Messi

Los jugadores de la selección española han alcanzado la cima del mundo del fútbol en Nueva Jersey/Nueva York. Ha sido con sufrimiento, como en 2010, pero finalmente el gol de Ferran Torres en la prórroga ha permitido que se desatara la fiesta en el césped.

"El destino estaba escrito", ha señalado el delantero valenciano, que ha reconocido que el gol ha significado "una liberación muy grande".

Ferran Torres y Eric Garcia celebran la victoria tras el pitido final AFP7 via Europa Press AFP7

El enfado de Paredes La convicción y el respeto que han demostrado jugando los españoles la han continuado con la celebración, pese a vivir momentos de tensión con algunos jugadores argentinos como Leandro Paredes, que ha empujado a Gavi y Eric Garcia nada más terminar el partido. El argentino Leandro Paredes empuja a Gavi mientras Dani Olmo y Nico Williams se abrazan en el suelo AFP7 via Europa Press AFP7

El hermano de Lamine Uno de los protagonistas indirectos durante todo el Mundial ha sido el hermano pequeño de Lamine Yamal, Keyne, cuyas apariciones en la retransmisión han dejado imágenes entrañables y motivadoras por partes iguales. Y cómo no, tenía que celebrar la victoria con su hermano en el césped. Lamine Yamal abraza a su hermano Keyne DPA vía Europa Press Tom Weller / dpa

Las lágrimas de Messi Tras recoger la medalla de plata (sin quitársela) y dirigirse al fondo de la hinchada argentina, el astro Lionel Messi ha roto en lágrimas, al culminar lo que posiblemente ha sido su último gran torneo con la albiceleste. Lionel Messi llora desconsolado frente a la hinchada albiceleste Stephanie Scarbrough AP Photo / Stephanie Scarbrough

Trump se cuela en la foto más deseada Todo este camino tenía un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo 16 años después y conseguir la segunda estrella. El balón de oro del torneo y capitán de La Roja, Rodrigo, era el designado para protagonizar la foto principal. Pese a que fue paciente y esperó a que el presidente estadounidense Donald Trump se retirara del podio para alzar el trofeo, el republicano ha terminado apareciendo en el plano, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tirándole del brazo prácticamente. Rodri levanta la Copa del Mundo DPA via Europa Press Bradley Collyer/PA Wire/dpa

La alegría de la Casa Real Quienes sí han sido invitados a unirse a las fotos de familia han sido el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que, como ya es tradición, también han levantado la copa animados por los propios jugadores. El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía levantan la copa con los jugadores españoles DPA via Europa Press Tom Weller / dpa

La segunda estrella en el pecho Tras levantar la copa, los jugadores han tenido el privilegio merecido de estrenar la camiseta de La Roja con las dos estrellas de campeón del mundo. Para el público general saldrá a la venta el 4 de agosto. Eric Garcia, Dani Olmo y Gavi posan con la copa y las dos estrellas sobre el escudo Frank Franklin II AP Photo/Frank Franklin II