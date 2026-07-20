Las imágenes tras el pitido final: de la alegría de los jugadores españoles y la familia real a las lágrimas de Messi
- Todo este camino tenía un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo 16 años después y conseguir la segunda estrella
- Crónica de la final: España destrona a Argentina con un gol de Ferran en el minuto 106 y se proclama campeona
Los jugadores de la selección española han alcanzado la cima del mundo del fútbol en Nueva Jersey/Nueva York. Ha sido con sufrimiento, como en 2010, pero finalmente el gol de Ferran Torres en la prórroga ha permitido que se desatara la fiesta en el césped.
"El destino estaba escrito", ha señalado el delantero valenciano, que ha reconocido que el gol ha significado "una liberación muy grande".
El enfado de Paredes
La convicción y el respeto que han demostrado jugando los españoles la han continuado con la celebración, pese a vivir momentos de tensión con algunos jugadores argentinos como Leandro Paredes, que ha empujado a Gavi y Eric Garcia nada más terminar el partido.
El hermano de Lamine
Uno de los protagonistas indirectos durante todo el Mundial ha sido el hermano pequeño de Lamine Yamal, Keyne, cuyas apariciones en la retransmisión han dejado imágenes entrañables y motivadoras por partes iguales. Y cómo no, tenía que celebrar la victoria con su hermano en el césped.
Las lágrimas de Messi
Tras recoger la medalla de plata (sin quitársela) y dirigirse al fondo de la hinchada argentina, el astro Lionel Messi ha roto en lágrimas, al culminar lo que posiblemente ha sido su último gran torneo con la albiceleste.
Trump se cuela en la foto más deseada
Todo este camino tenía un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo 16 años después y conseguir la segunda estrella. El balón de oro del torneo y capitán de La Roja, Rodrigo, era el designado para protagonizar la foto principal. Pese a que fue paciente y esperó a que el presidente estadounidense Donald Trump se retirara del podio para alzar el trofeo, el republicano ha terminado apareciendo en el plano, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tirándole del brazo prácticamente.
La alegría de la Casa Real
Quienes sí han sido invitados a unirse a las fotos de familia han sido el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que, como ya es tradición, también han levantado la copa animados por los propios jugadores.
La segunda estrella en el pecho
Tras levantar la copa, los jugadores han tenido el privilegio merecido de estrenar la camiseta de La Roja con las dos estrellas de campeón del mundo. Para el público general saldrá a la venta el 4 de agosto.
Un equipo dominador
De España siempre se dice que destaca el grupo frente a las individualidades. Pero cuando el control del juego es total, la consecuencia es que también haya jugadores que destaquen por encima de lo normal. Ha sido el caso de Pau Cubarsí, que siendo central ha sido designado mejor jugador joven de la competición, Unai Simón, que con solo un gol encajado en ocho partidos se ha llevado el guante de oro, y Rodri, cuya batuta del centro del campo le ha hecho brillar por delante de toda la gama de grandes delanteros que no han parado de meter goles, llevándose el balón de oro a mejor jugador del Mundial 2026.