Empezó en Fuentealbilla y continuó en Foios. “El destino está escrito”, subrayó Ferran Torres al término de la final del Mundial frente a Argentina. Y desde luego le gusta hacer sufrir a todo un país hasta la segunda parte de la prórroga. Ahí, cuando las piernas tiemblan, es donde emergen los héroes. Héroes del fútbol español como Andrés Iniesta o como será recordado a partir de ahora Ferran Torres.

El delantero de la selección española destacó a los micrófonos de TVE, tras proclamarse campeón del mundo, que el “gol ha sido de 47 millones de personas” y para él supone una liberación muy grande. Ferran Torres recordó que ha sido “muy criticado a lo largo del Mundial” pero “Dios le da las cosas a quien más se lo merece”.

01.27 min Ferrán Torres: "El gol ha sido de 47 millones de personas"

Ferran expuso que “todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario”. “Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más”, afirmó.

“Juntos somos más fuertes” El riojano Luis de la Fuente, seleccionador español, indicó a TVE que esta generación de futbolistas” es un “ejemplo” para España porque demuestra que “juntos somos más fuertes”, recalcando el “orgullo” de haberlos acompañado. “Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó. 02.09 min Luis de la Fuente: "Juntos somos más fuertes. Que no le quepa duda a nadie" Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”. “Las grandes intervenciones del Dibu Martínez ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó el míster, que reconocía estar “muy emocionado” tras el triunfo. “Los jugadores me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso”, sentenció el seleccionador.

“El Mundial más difícil” El MVP del Mundial de fútbol, el capitán de la selección Rodri Hernández, destacó a TVE el valor de ganar "el título más difícil". "Ahora estamos en una nube; esto es impresionante. Dar gracias a Dios por todo lo que ha dado. Este grupo de chicos es increíble. Para mi el Mundial más difícil de la historia y lo hemos ganado a una selección como la Argentina con el mejor jugador de todos los tiempos", añadió Rodri, que destacó la forma de jugar de España. 02.31 min El MVP del Mundial Rodri Hernández: "Somos bicampeones del Mundo ahora, es increíble decirlo" "Este es el secreto de esta selección. Vamos a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones", insistió Rodri que pasó un mal momento con meses de baja por lesión y ha recuperado su nivel. "Me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible y que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de resurgir. Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente y me siento muy querido", concluyó Rodri.

“Hemos ido de menos más” El mejor jugador joven del torneo, el central Pau Cubarsí, señaló a TVE que ganar el Mundial “es un sueño”. “Hemos ido de menos a más”, destacó el joven jugador del FC Barcelona sobre la trayectoria de la selección en el torneo. “Sabíamos que encajar los menos goles posibles era la clave porque eso te acerca a la victoria. Hemos hecho un partidazo desde atrás, como adelante también, sometiéndoles y teniendo el ritmo del balón”, afirmó sobre la final Pau Cubarsí, que no podía ocultar su satisfacción con su rendimiento individual. 01.28 min Pau Cubarsí: "Sabíamos que una buena defensa era clave"