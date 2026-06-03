León XIV cerrará su visita a Madrid con un breve encuentro con voluntarios en IFEMA

El papa León XIV cerrará su paso por Madrid el próximo martes con un breve encuentro con voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA, antes de partir rumbo a Barcelona. Tras días de intenso trabajo, unos 12.000 voluntarios recibirán la visita y la bendición del pontífice, que tiene previsto dedicarles 10 minutos. El acto, que arrancará a las 8:30 de la mañana y culminará con la llegada de León XIV, está concebido como "una fiesta" dedicada a ese Ejército "invisible" desplegado durante la estancia del Santo Padre, que incluirá tiempo para la oración y actuaciones musicales.

"Son los que hacen posible todo", ha destacado el responsable de voluntarios durante la visita de León XIV, Ángel Luis Caballero, que ha explicado que, durante el acto, se proyectarán seis vídeos que recopilarán el trabajo de los voluntarios durante la preparación y la visita del papa. Asimismo, ha celebrado que varios artistas participarán voluntariamente en el acto, ya que lo ven "como un honor". Entre ellos, actuarán en directo los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas.

Aunque se reclamó a unas 10.000, en total se han inscrito como voluntarias 18.000 personas. Para llevar a cabo sus funciones, la archidiócesis de Madrid les ha entregado un kit que incluye, entre otras cosas, crema solar, gorra, una camiseta y una botella de agua recargable. León XIV llegará a Madrid el día 6 de junio, aunque su ruta por España se prolongará hasta el 12 de junio, ya que también visitará Barcelona y las Islas Canarias.

10 minutos junto a los voluntarios A su llegada al Pabellón 3 de IFEMA, León XIV escuchará a la cantante María Vilumbrales interpretar el tema 'Como en tus brazos' y el himno de la visita de León XIV a España, 'Alza la mirada'. Además, dos voluntarios, uno joven y uno adulto, le ofrecerán su testimonio. El resto de los presentes resumirá en una palabra su vivencia durante estos días y la rapera Aisha Ruah unirá todos esos conceptos en un rap que interpretará en directo, según ha explicado la Archidiócesis de Madrid. El acto será presentado por Raquel Caldas, de Trece TV y por Pedro José Rodríguez, de Telemadrid. Entre los miles de voluntarios inscritos hay variedad de perfiles, aunque destacan los estudiantes universitarios y las mujeres. El bloque de edad mayoritario son los jóvenes entre 16 y 35 años, aunque el rango de edad abarca hasta los 80 años, con más de 200 personas mayores de 65. En total, hay un 66% de mujeres inscritas, frente a un 34% de hombres. Entre las tareas de esta marea humana está la recepción de visitantes, entre ellos peregrinos, la organización de los distintos espacios, o la atención de emergencias (algunos de ellos han recibido cursos de primeros auxilios). El "efecto León XIV" en la economía: 150 millones de beneficio, 25 de gasto y España como "destino de paz"