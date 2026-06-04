Sánchez estará presente en el acto del papa en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a León XIV en la Base Área de Gando (Gran Canaria), junto al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, el próximo 11 de junio y estará presente en el acto que realizará el pontífice en el puerto de Arguineguín, durante su viaje oficial por España.

La visita del papa en las islas Canarias comenzará en Arguineguín, localidad del sur de Gran Canaria y cuyo muelle se convirtió en el epicentro de la crisis de cayucos que se vivió en 2020 y ha sido testigo de algunas tragedias migratorias más sonadas de los últimos años.

En Arguineguín, León XIV rezará, junto a un millar de migrantes, por todos los que no han llegado y ofrecerá flores al mar en su memoria, retomando así los planes que no pudo completar su antecesor, el papa Francisco, para situar en el centro de su visita la dignidad de la acogida y el drama humano que encierra cada travesía.