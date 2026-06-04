Sánchez estará presente en el acto del papa en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria
- Además, durante el viaje de León XIV a España se verán en otras tres ocasiones más en Madrid y Barcelona
- El expresidente Zapatero ha rehusado la invitación para asistir a la visita del papa en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a León XIV en la Base Área de Gando (Gran Canaria), junto al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, el próximo 11 de junio y estará presente en el acto que realizará el pontífice en el puerto de Arguineguín, durante su viaje oficial por España.
La visita del papa en las islas Canarias comenzará en Arguineguín, localidad del sur de Gran Canaria y cuyo muelle se convirtió en el epicentro de la crisis de cayucos que se vivió en 2020 y ha sido testigo de algunas tragedias migratorias más sonadas de los últimos años.
En Arguineguín, León XIV rezará, junto a un millar de migrantes, por todos los que no han llegado y ofrecerá flores al mar en su memoria, retomando así los planes que no pudo completar su antecesor, el papa Francisco, para situar en el centro de su visita la dignidad de la acogida y el drama humano que encierra cada travesía.
Reunión con el papa y visita al Congreso
Previamente al viaje del papa a Canarias, a su paso por Madrid y Barcelona, Sánchez se reunirá con el pontífice en tres ocasiones. La primera de las citas tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio por la mañana, cuando se verán en la sede de la Nunciatura Apostólica.
A continuación, León XIV realizará una histórica visita al Congreso de los Diputados, donde por primera vez un papa pronunciará un discurso como jefe del Estado Vaticano ante diputados y senadores. A su llegada a la Cámara Baja, será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el jefe del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
En el Congreso, también saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras. Estarán presentes todos los grupos menos Podemos y BNG.
El Congreso ha cursado invitación a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Hasta la fecha, Rajoy ha confirmado que sí asistirá, según han confirmado de la organización. Por contra, González ha rehusado asistir, al igual que Zapatero, que no ha hecho ninguna aparición pública desde que fuera citado como imputado por el caso Plus Ultra.
“🔴 RNE confirma que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no acudirá a la intervención del papa León XIV en el Congreso de los Diputados de la próxima semana— Radio 5 (@radio5_rne) June 4, 2026
▪️Todos los expresidentes están invitados, pero tanto Zapatero como Felipe González han rehusado asistir
🎙️… pic.twitter.com/dcK7lTjjk4“
Antes de las islas Canarias, Sánchez volverá a coincidir con el papa en la ceremonia prevista en Barcelona el próximo 10 de junio.
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