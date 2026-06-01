La nueva generación de seminaristas, el relevo de comunidades religiosas cada vez más pequeñas y envejecidas

Faltan cinco días para que León XIV llegue a España, un país donde el número de seminaristas ha repuntado ligeramente en el último año. Con poco más de 1.000 personas, es el contrapunto a otra realidad: la de las comunidades religiosas cada vez más pequeñas y envejecidas.

Un ejemplo de ello es Mauricio. Cuando terminó sus estudios puso rumbo a Londres para cursar un máster, pero ocurrió algo que no esperaba: sintió que debía tomar otro camino. "A Dios, se le escucha. Y él me decía 'Lo quiero todo y te quiero sacerdote'. Esa era la intuición que había en mi corazón", ha relatado a TVE este joven que lleva cinco años en el seminario de Madrid.

Como él, en la actualidad, 1.066 jóvenes se preparan para el sacerdocio en España. Tras años de descenso, las vocaciones registran un ligero repunte con 30 seminaristas más que el año pasado. Cerca de 200 proceden de otros países.

"Estamos viviendo un momento de descristianización y quizás es el momento de que otros continentes que en estos momentos están viviendo su fe cristiana católica con mucha intensidad, nos echen una mano", considera el director de la Subcomisión para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, Florentino Pérez.

01.39 min La visita del papa a España coincide con un auge de la espiritualidad