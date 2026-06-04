Estrenan la versión internacional de 'Alza la mirada', himno oficial de la visita del papa a España

La comunidad digital VIVAFE ha anunciado este jueves el lanzamiento oficial en todas las plataformas de streaming de 'I Lift Up My Eyes', la versión internacional del himno oficial para la próxima visita de su santidad el papa León XIV a España.

Esta pieza es la evolución de 'Alza la mirada', el tema original que ya unió a más de 1.700 voces en diversas catedrales españolas.

Voces de referencia global La nueva versión cuenta con la participación de figuras destacadas de la música cristiana contemporánea, encabezadas por el canadiense-estadounidense Matt Maher, ganador de premios Dove y nominado al Grammy, y la compositora Sarah Kroger. Portada de la versión internacional del himno oficial de la visita del papa a España. VIVAFE El elenco se completa con artistas como Jon Carlo, Kairy Márquez, John Finch y Dana Catherine, creando una fusión entre la credibilidad del género worship anglosajón y la base latina. Esta colaboración busca que el mensaje de la visita papal trascienda las fronteras españolas y sea accesible para diócesis, parroquias y jóvenes de entornos internacionales.

Una expansión del mensaje original Javier Llano, responsable del proyecto VIVAFE, ha señalado que 'I Lift Up My Eyes' no debe entenderse como una traducción mecánica, sino como una "expansión natural" de una canción viva que busca fortalecer la dimensión universal del viaje del pontífice. "El arte nos acerca a Dios y a los demás de forma inevitable", afirma Toño Casado, coautor del himno de la visita papal Juanma Cuéllar, Santiago Riesco Pérez El himno original fue gestado por once compositores bajo la dirección de Pablo Cebrián, contando con la colaboración del sacerdote Toño Casado. Cabe destacar que la versión primigenia incluía guiños a la pluralidad lingüística de España, como fragmentos en catalán, reforzando el mensaje de unidad en la diversidad.