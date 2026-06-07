Los especiales informativos de RTVE lideran en el primer día de la visita del papa León XIV

Los especiales de RTVE lideraron sin rival este sábado en la primera jornada de la visita del papa León XIV a España. La Corporación se volcó ayer con la llegada del pontífice y los especiales informativos emitidos a lo largo del día en La 1 y Canal 24 horas fueron líderes de audiencia, con una cobertura de más de 9 horas

Los especiales en su conjunto se convierten en líderes de su franja de emisión logrando en su emisión simultánea una cuota del 15%, con una ventaja de 5.2 puntos respecto a su inmediato competidor. En total, más de 7.8 millones de espectadores siguieron en algún momento estos programas especiales.

El tramo con mayor audiencia se situó en la mañana con la llegada a Madrid y la visita al Palacio Real. Este especial de 4 horas, con Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y Marc Sala desde La Almudena, logró un 25.6% de cuota y 914.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas, con casi 4 millones de espectadores únicos (3.996.000), líder absoluto de toda la oferta con una ventaja de más de 16 puntos respecto a su inmediato competidor.

El siguiente tramo con mayor seguimiento fue la vigilia de oración con los jóvenes, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, líder también entre toda la oferta con una audiencia en simultaneo del 13.6%, 1.118.000 espectadores de media y casi 4 millones de espectadores únicos (3.965.0000).

El minuto con mayor audiencia en todas las retransmisiones se produjo a las 13:53 horas con una audiencia del 24.4% y 1.294.000 espectadores, momento en el que se retransmite el saludo del papa León XIV desde el papamóvil por las calles de Madrid.

El conjunto de estos especiales informativos fueron líderes en todos los grupos de edad, destacando el resultado entre la audiencia de 25 a 44 años con un 14%, de 65 a 74 años con un 15.1% y mayores de 75 años con un 19.3%. Lideraron también en la mayoría de comunidades autónomas y el mayor registro lo obtuvieron en Madrid con un 21.1%, Murcia (18.8%) y Castilla-La Mancha (17.7%).

Por la mañana, en las horas previas a la llegada, destacó también el dato del informativo Canal 24 Horas Fin de Semana, con un 22,3% de cuota en La 1 y Canal 24 horas y más de 1,8 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

El programa de crónica social ‘DCorazón’, muy volcado en los pormenores de la visita papal este sábado, alcanzó el segundo mejor registro del año con un 11,7% de cuota en La 1, 843.000 espectadores de media y más de 2,4 millones de contactos.

Este domingo, La 1 y el Canal 24 horas ofrecen un especial a cargo de Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, seguida del recorrido del papa por las calles de la capital. A partir de las 17:30 horas, el dispositivo especial liderado por Lourdes Maldonado y Marc Sala se desplazará al encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', en el Movistar Arena, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo.

Seguimiento en RTVE Play y redes sociales Los contenidos de la visita del papa alcanzaron 7 millones de visualizaciones y 234.000 interacciones ayer en las redes sociales de RTVE. Instagram fue la red social más destacada con un 31,4% del alcance, seguida de TikTok (24%) y de X (20,9%). El contenido más visto es el TikTok de RTVE Noticias ‘León XIV llega al Palacio Real, donde se ha producido el saludo protocolario con los reyes’, con 770.000 visualizaciones. En RTVE Play, los contenidos de la visita reunieron a 311.903 visitantes únicos totales, de los que 133.288 fueron seguidores de alguna de las señales disponibles en directo. En lo que llevamos de mes, todas las publicaciones y emisiones relacionadas con la visita del Papa acumulan más de medio millón de visitantes únicos.

Especiales de Radio Nacional Los Servicios Informativos de RNE, con casi 200 profesionales en total, han preparado un amplio despliegue con motivo de la visita. La cobertura del sábado incluyó un especial con Pepa Fernández y Juan Ramón Lucas desde las 10:00 de la mañana hasta las 13:30 horas por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. Este domingo ofrece un especial desde las 9:30 hasta las 12:30 horas para narrar la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles y el recorrido de León XIV por las calles de Madrid conducido por Pepa Fernández y Adrián Ferro, por Radio Nacional y Radio 5.