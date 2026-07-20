Martín Barreiro copresentará 'Directo al grano' este verano

El comunicador y meteorólogo Martín Barreiro será el encargado de copresentar el magacín ‘Directo al grano’ este verano. Desde este lunes, 20 de julio, sustituirá a Marta Flich durante sus vacaciones y estará al frente del magacín de las tardes de La 1 junto a Gonzalo Miró las próximas semanas.

Su incorporación al frente del programa como copresentador supone un paso más en la trayectoria de Barreiro dentro de RTVE, donde se ha consolidado como uno de los rostros de referencia de la información meteorológica y la divulgación científica.

En la actualidad era colaborador y responsable de meteorología del espacio y protagonista de la sección 'Antes de Marte', que acerca a los espectadores cuestiones relacionadas con la meteorología, el clima, la sostenibilidad, la exploración espacial o los avances científicos que tienen impacto en la vida cotidiana con un lenguaje accesible y cercano.

Martín Barreiro Licenciado en Ciencias Físicas, Martín Barreiro está especializado en el estudio y divulgación de los efectos vinculados al cambio climático. Desde su incorporación a RTVE, ha presentado la información meteorológica en los diferentes Telediarios y en distintos espacios de la Corporación, convirtiéndose en uno de los comunicadores científicos más reconocidos. También ha colaborado en otros programas y magacines explicando los fenómenos meteorológicos y momentos de crisis climática de una forma sencilla y didáctica. Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes galardones, entre ellos el Premio Madrid – Gallego del año 2020, el Premio a Mejor Meteorólogo de TV otorgado por la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), el Premio como Mejor Comunicador de TV de la Academia Gallega Audiovisual o el Premio Candil de la Dehesa como reconocimiento a su trayectoria profesional en relación con la defensa y divulgación del patrimonio medioambiental y natural del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), entre otros.