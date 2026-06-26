Aida Bao y Alex Barreiro presentarán 'La Hora de La 1' este verano

Los periodistas Aida Bao y Alex Barreiro presentarán desde el próximo lunes y durante el verano ‘La Hora de La 1’, el programa matinal de entrevistas, debate y análisis de RTVE. Bao es colaboradora habitual del espacio matinal y Barreiro, editor y presentador del Telediario Matinal, ya ha presentado ‘La Hora de La 1’ en diferentes ocasiones esta temporada.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Aida Bao cuenta con una amplia trayectoria en radio y televisión. Su experiencia en medios como la Cadena SER, El País o RTVE le otorgan una sólida credibilidad. En 2013, formó parte del equipo galardonado con un Premio Ondas por la cobertura del accidente de Angrois.

En agosto de 2025 debutó como presentadora principal de televisión al frente del programa ‘Malas Lenguas’ como relevo estival de Jesús Cintora y forma parte del equipo de colaboradores de ‘La Hora de La 1’. Actualmente dirige y presenta los informativos del fin de semana en Cadena SER y tiene la videocolumna ‘Notas de voz desde la terraza’ en ‘EL PAÍS’ y la SER.

Alex Barreiro, periodista de RTVE, es el editor y presentador titular del Telediario Matinal, labor que interrumpirá temporalmente durante las próximas semanas para ponerse al frente de ‘La Hora de La 1’, espacio que ya ha presentado en diferentes ocasiones esta temporada.

‘La Hora de La 1’ ha cerrado la temporada como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando la franja de emisión en La 1 por primera vez desde su estreno y registrando sus mejores datos históricos, con un 18,8% de cuota, 365.000 espectadores y 1.459.000 contactos; datos que llegan en simultáneo con el Canal 24 horas al alcanzar su récord con un 21,2%, 412.000 espectadores y 1.681.000 contactos. Mejora respecto al dato de la temporada anterior en 5 puntos, tanto en La 1 como en simulcast.