"Imparables": La 1 prepara la nueva temporada 2026-2027 de sus magacines

Los magacines de La 1 preparan la nueva temporada 2026-2027, con cambios en algunos de sus profesionales pero con la misma intención de seguir siendo “Imparables” y conformar la programación en directo más potente de toda la televisión. ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’, ‘Aquí la Tierra’ y ‘D Corazón’ trabajan para seguir siendo referentes de rigor, pluralidad y servicio público.

‘La Hora de La 1’ El lunes 10 de agosto, Silvia Intxaurrondo regresará a ‘La Hora de La 1’en la que será su sexta temporada al frente del programa de actualidad más competitivo de las mañanas. La periodista comienza un nuevo curso en Televisión Española tras liderar el anterior con los mejores datos históricos del programa y a casi 5 puntos de la segunda opción. La 1 no conseguía un dato tan alto en su franja desde 2008-2009 y no la lideraba desde 2011-2012. 'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo ‘La Hora de La 1’ es uno de los puntuales de la programación matinal de La 1 que, junto a ‘Mañaneros 360’, han otorgado a La 1 su mejor dato en la franja matinal de los últimos 18 años y un crecimiento del 37,2% respecto a la temporada anterior.

‘Mañaneros 360’ A partir del 24 de agosto, Jesús Cintora se incorporará al equipo de presentadores titulares de ‘Mañaneros 360’, junto a Adela González y Miriam Moreno. El periodista ha liderado ‘Malas lenguas’ desde la primavera de 2025 con una tendencia al alza, cerrando esta temporada en La 1 con un 11,2%, mejor share para la cadena en su franja desde 2010-2011, y en La 2 con un 6,7%, mejor cuota en la franja desde 1998-1999. Jesús Cintora seguirá al frente de ‘Malas lenguas noche’ en La 2, que en tan solo un trimestre de emisión se ha convertido en el espacio de actualidad líder de los sábados por la noche. Cerró en junio la temporada con una media del 5%, y sigue creciendo, con récord en su última emisión, el pasado 1 de agosto (7,9%). Jesús Cintora y Adela González en 'Mañaneros 360' Adela González seguirá en ‘Mañaneros 360’. La periodista comanda el programa desde septiembre de 2024, con una acogida ascendente de la audiencia desde el comienzo, y su trabajo ha sido reconocido con el Premio Iris de la Academia de Televisión a mejor presentadora de programas de actualidad.

‘Malas lenguas’ El lunes 31 de agosto, comenzará la nueva temporada del formato diario de ‘Malas lenguas’, donde continuará Gonzalo Miró, que ya ha asumido su presentación, desde el 3 de agosto, por las vacaciones de Jesús Cintora. Esther Palomera y Gonzalo Miró presentarán 'Malas lenguas' en La 2 En la nueva temporada de ‘Malas lenguas’ de lunes a viernes, Miró estará acompañado por las periodistas Esther L. Palomera en La 2 y por Ana Hinestrosa en la franja de La 1. Esther L. Palomera cuenta con una extensa trayectoria en prensa escrita, en los principales periódicos nacionales y en algunas de los portales digitales informativos más destacados del panorama nacional, y es una de las profesionales más demandadas como analista en espacios de televisión y radio. Por su parte, Ana Hinestrosa da el salto como presentadora a la televisión nacional desde Canal Sur, donde ha presentado las mañanas durante siete años. En su trayectoria también destacan sus colaboraciones con magacines de cadenas nacionales y su participación en el programa ‘Desaparecidos’ de RTVE. Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, al frente de 'Malas lenguas' en La 1 Gonzalo Miró ha demostrado su solvencia y versatilidad desde el pasado mes de septiembre en ‘Directo al grano’, que cerró la temporada con un 10,7%, el mejor resultado para La 1 en su franja desde la temporada 2017-2018. Este mes de julio creció hasta el 11,7%, récord histórico mensual, y se quedó a solo medio punto del liderazgo. Y en solo unos días al frente de ‘Malas lenguas’, está logrando una gran acogida de la audiencia, con el liderazgo casi a diario de su franja en el tramo de La 1 y con récord histórico en La 2 (9%) este pasado martes 4 de agosto.

‘Directo al grano’ Marta Flich ya ha regresado a ‘Directo al grano’, donde seguirá acompañada por Martín Barreiro también en el nuevo curso. La comunicadora y economista ha hecho gala durante toda esta temporada de un estilo directo y una gran capacidad para explicar con cercanía asuntos complejos. Su trabajo ha sido clave en la estabilidad del programa, lo más contactado de su franja cada día y que le ha dado a La 1 el mejor dato en dicha franja de las últimas siete temporadas. Marta Flich y Martín Barreiro seguirán presentando 'Directo al grano' Junto a ella estará Martín Barreiro, el meteorólogo y divulgador ligado a RTVE desde hace años, con amplia experiencia en espacios informativos y de actualidad, que ya está presentando el programa durante este verano.

‘Aquí la Tierra’ La mejor programación en directo de la televisión cierra cada tarde con ‘Aquí la Tierra’, el magacín divulgativo sobre el clima y el planeta que dirige y presenta desde 2014 Jacob Petrus. El espacio acaba de comenzar una nueva etapa, realizado íntegramente con medios de RTVE, y ha incorporado a Marc Santandreu a la presentación los domingos. Jacob Petrus y Marc Santandreu, presentadores de 'Aquía la Tierra' ‘Aquí la Tierra’, uno de los programas más veteranos de La 1, cerró la última temporada con récord histórico de audiencia, tanto a diario (12,7%) como los domingos (11%). Este mes de julio, ya en el marco de su nueva etapa, le ha dado a La 1 su mejor dato en julio en su franja desde 2010 (12,3%) y su edición dominical es líder de su franja (11,9%).