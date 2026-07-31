La 1 (19%), líder en julio por segundo mes consecutivo, crece 7.9 puntos en un año con su mejor dato en este mes en 21 años

A falta de un día para acabar el mes de julio, La 1 (19%) lidera el panorama nacional televisivo por segundo mes consecutivo y es la cadena generalista que más crece respecto al año pasado (7.9 puntos). La cadena firma su mejor dato en julio de los últimos 21 años, desde julio de 2005, gracias al Mundial de Fútbol y al resto de su programación, puesto que también lidera al terminar el campeonato. La 1 aventaja a la segunda opción en 7,7 puntos, su mayor distancia sobre la segunda opción en julio desde 1994.

En julio, el Grupo RTVE registra un 26,3% y recupera el liderazgo por primera vez en 16 años, con su mejor dato en julio en 22 años. Crece 8.9 puntos respecto a julio de 2025.

La 2 (3,8%), mejora 3 décimas respecto al mes anterior, y 5 frente a julio de 2025. Logra su mejor dato en un mes de julio de los últimos 17 años y su dato mensual más alto desde julio de 2009.

El Canal 24 horas obtiene en julio un 1,3%, igualando su mejor julio histórico y con una subida de 2 décima frente al de 2025.

Teledeporte (1,7%) sube 6 décimas frente a junio y 7 respecto a julio 2025, un crecimiento de casi un 55% en un año. Logra su mejor registro mensual desde agosto 2024 (2,1%) y su cuota más alta en julio desde 2013.

Clan anota un 6,6% en el target infantil.

Récords históricos en la mañana y el prime time La 1 lidera en la madrugada (11,9%), mañana (18,6%), tarde (13,3%), prime time (28,5%) y late night (18,5%). La 1 vuelve a liderar la franja matinal (18,6%) con su mejor share de los últimos 20 años. Hay que remontarse a 2006 (20%) para encontrar un mes de julio con una cuota superior. En la tira matinal laborable, con su oferta de magacines, logra un 20%, el mejor dato en el mes de julio desde 2006. La 1 lidera esta banda laborable matinal por segundo mes de julio consecutivo. La 1 lidera las tardes con un 13,3% su mejor cuota desde 2024. También lidera las tardes laborables, donde alcanza un share del 14%. En julio, La 1 también lidera el prime time con un 28,5%, su mejor dato de prime time en julio desde 1994, lo que supone aventajar en casi 20 puntos a sus dos principales rivales.

Líder en todos los grupos menores de 75 años y en el target comercial La 1 es primera opción en niños (19,6%), en jóvenes (26%), adultos de 25 a 44 años (24,3%), de 45 a 64 (19,3%) y en el segmento de 65 a 74 años (17,7%). La cadena es también líder en el target comercial (22,5%) por tercer mes de julio consecutivo, habiéndolo sido también en 20 de los útlimos 23 meses. Es también primera opción en todas las Comunidades: Andalucía (17,2%), Aragón (18,8%), Asturias (18,2%), Baleares (19,3%), Castilla la Mancha (18,1%), Castilla y León (21,5%), Cataluña (16,8%), Euskadi (18,7%), Galicia (17,6%), Madrid (21,6%), Murcia (19,7%), Valencia (22,3%) y Canarias (14,8%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra, Rioja y Resto.

Los informativos, mayor crecimiento interanual de su historia Los informativos de TVE anotan en julio 1.470.000 espectadores y un 16,7% de cuota. Mejoran 4.7 puntos respecto al año pasado y logran el mayor crecimiento interanual de su historia. El ‘Telediario Matinal’ se mantiene como líder absoluto con un 29,5% de cuota, suma 7,9 puntos y obtiene su mejor julio desde 2006. El ‘Telediario 1’ alcanza en julio 1.449.000 espectadores y un 16,1%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en julio al sumar 3.5 puntos respecto a julio de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2012. El ‘Telediario 2’ha experimentado el crecimiento más pronunciado de su historia. Lidera con una audiencia de 1.558.000 espectadores y un 18,2%, superando el dato de julio de 2025 en 6.9 puntos, y anotando sus mejores datos en este mes desde 2008. El TD Fin de Semana 1 crece hasta los 1.389.000 espectadores y el 16,3%. Son 3.9 puntos de crecimiento en un año, que suponen su subida más acentuada desde hace 29 años. El TD Fin de Semana 2 sube y recupera el liderazgo. El espacio consigue 1.220.000 espectadores y una cuota del 15,3%, la más alta en julio desde 2024.

RTVE, primera opción para informarse sobre los incendios La programación especial en La 1 y el Canal 24 horas por los incendios es la opción escogida por la audiencia para informarse. Las comparecencias del presidente del Gobierno en TVE lideran su franja de emisión, como también lo hace la edición ampliada de ‘Fin de Semana 24 h’ del sábado 25 de julio, con un 23,2% de cuota y 3.363.000 espectadores únicos. El especial informativo ‘Frente a las llamas’ acapara la atención de más de 3,3 millones de espectadores únicos.

Líder en información deportiva De lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 16,7% y 1.536.000 espectadores, 4.6 puntos más que en julio de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 15,5% y 1.455.000, 2.6 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,8% y 1.387.000, con una subida interanual de 3.3 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 22,6% (11.3 puntos más que hace un año) y 2.177.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 15,8% y 1.354.000 en su edición fin de semana, con una subida de 4.4 puntos sobre su anterior julio. El área de Deportes se convierte también en la gran protagonista del consumo digital en el mes gracias al Mundial, y pulveriza sus récord consiguiendo su mejor dato histórico al superar este mes 15,2M de visitantes únicos (15.208.411), un crecimiento interanual del +280% y 2,3M por encima de su anterior hito de julio 2024, mes en que coincidieron la Eurocopa 2024 y los JJOO de París. Además del peso de los directos de fútbol, que copan el top10 de eventos más vistos del mes, el mayor seguimiento del Tour este año (+24% de usuarios en directo vs 2025), el consumo de VOD del Mundial y el crecimiento de las noticias deportivas, que alcanzan su mejor registro mensual con 6,4M de usuarios, sitúan a Teledeporte como área más importante del mes en RTVE.es.

El Canal 24 horas iguala el mejor julio de su historia El Canal 24 horas (1,3%) crece dos décimas en un año, mejora en casi todas sus franjas e iguala la mejor cuota de julio de su historia. La madrugada anota su mejor julio desde 2015; la mañana y la sobremesa, su mejor julio histórico; y la tarde y el late night, desde 2012 y 2016, respectivamente. ‘La noche en 24 horas’ consigue un 1,8% de cuota. ‘Fin de Semana 24 horas’, en La 1 y el Canal 24 horas, suma 3.2 puntos en un año, e iguala su mejor cuota histórica en este mes (20,3%).

Los informativos territoriales, siempre por delante Los ‘Informativos Territoriales 1’ consiguen un 14,4% y 1.424.000 contactos. Es su mejor julio desde 2008, con un crecimiento de 4.1 puntos en un año, el mayor en julio de su historia. Lideran por encima de las cadenas autonomicas en Andalucía (12,3%), Asturias (15,7%), Baleares (13,5%), Castilla y León (17,4%), País Vasco (17,6%), Madrid (17,4%), Murcia (12,8%), Valencia (14,5%) y Navarra (23,6%). La 2ª edición, con un 13,8%, registra su mejor cuota histórica en julio, con un crecimiento de 3.4 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en julio de su historia. Y en el apartado de informativos no diarios, ‘Informe semanal’ consigue su mejor julio en 17 años con un 12,7% y 970.000 espectadores, y ‘Audiencia abierta’ obtiene su julio histórico con un 13,8% y 284.000 espectadores.

Mejor julio histórico de RTVE Noticias RTVE Noticias, el área de contenidos informativos de RTVE.es, sube por encima de 11,2 millones de visitantes únicos en julio en el que es ya su mejor julio histórico, marcando un crecimiento del 10% sobre el mes anterior y sumando un 65% de usuarios sobre julio 2025.

Mejoras históricas de los magacines ‘La Hora de La 1’ consigue un nuevo récord histórico en cuota y espectadores en La 1 en julio con un 22,2%, 399.000 personas y 1.448.000 contactos y se afianza como el magacín más competitivo de las mañanas. En su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas alcanza un 24,8%, 445.000 espectadores y 1.633.000 contactos, su mejor cuota histórica. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de julio desde 2008. El 20 de julio consigue su récord histórico tanto en La 1 (32,1%) como en simultáneo (35,4%). ‘Mañaneros 360 (I)’ registra su récord histórico en cuota y espectadores y consolida su liderazgo con una cuota del 17,8%, 562.000 espectadores y 2.494.000 contactos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de julio desde 2006. El 20 de julio también logra récord histórico: 26,1% y 1.171.000 espectadores. El segundo bloque del programa también consigue récord histórico en cuota al anotar un 12,4%, 961.000 espectadores y 1.728.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de julio desde 2011. ‘Directo al grano’ consigue en julio una cuota del 11,8%, 975.000 espectadores y 3.058.000 contactos, récord histórico en cuota y segundo mejor dato en espectadores. De nuevo es lo más contactado de su franja y el magacín visto de la tarde y se sitúa a solo medio punto del liderazgo. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de julio desde 2012. Y, de nuevo, el 20 de julio marca récords y lidera su franja con un 18,8% y 1.697.000 espectadores. ‘Malas lenguas’ en La 1 anota una cuota del 10,8%, 731.000 espectadores y 1.631.000 contactos y consigue el liderazgo de la banda en dos ocasiones. La 1, que mejora en esta franja 4.4 puntos en un año, no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de julio desde 2010. ‘Aquí la Tierra’ (de lunes a viernes) en el mes de julio registra un 12,2%, 906.000 espectadores y 1.732.000 contactos. Mejora 0.4 puntos respecto a junio y 4.3 puntos respecto al año pasado, siendo el mejor dato de La 1 en esa franja laborable desde julio de 2010. Su edición de los domingos lidera su franja con un 11,9%, 919.000 espectadores y 1.752.000 contactos. Es el mejor dato de La 1 en esta franja dominical desde 2009. ‘D Corazón’ revalida su récord histórico en cuota en julio al conseguir un 11,7%, 662.000 espectadores y 2.793.000 contactos. Crece medio punto con respecto al mes anterior y 4.1 puntos respecto a julio de 2025. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en julio desde 2011.

Veinte meses liderando con las ficciones de tarde ‘Historias que hacen Historia’, con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, anota en julio un 11,4% y sitúa a la cadena como líder en su franja de forma consecutiva desde desde diciembre de 2024. En julio, ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por duodécimo mes consecutivo y mantiene el primer puesto a diario. La serie alcanza este mes un 10,3%, 765.000 espectadores (932.000 incluyendo el diferido) y 1.486.000 contactos. ‘La Promesa’ continúa imbatible en su franja con un 12,4% de cuota de pantalla, 861.000 espectadores (1.100.000 incluyendo el diferido) y 1.252.000 contactos. Ha liderado todos los días del mes con una ventaja de más de 3 puntos sobre la segunda opción.

La 1, referente con sus grandes ofertas de entretenimiento En julio ‘La Revuelta’ promedia un 11,6% cuota, 1.031.000 seguidores y más de 3,6 millones de espectadores únicos, mejorando 1 punto respecto a junio y firmando su mejor promedio mensual del año. El programa de David Broncano se mantiene en segunda posición en su franja, a solo medio punto del liderazgo, y vuelve a ser líder indiscutible entre los públicos jóvenes de 13 a 44 años y en el grupo de 45 a 64 años. En julio lidera en el target comercial con un 16,5%. ‘La Revuelta’ se consolida como el programa de entretenimiento más visto de TVE esta temporada, con una media del 11,6% de cuota, 1.366.000 espectadores (1.423.000 al sumar el consumo en diferido) y 3.863.000 contactos (3.948.000 al incluir el diferido). Es la opción líder para los targets jóvenes: 14,3% de 13 a 24 años y 19,3% de 25 a 44 años. ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ en el mes de julio registra con sus 5 emisiones una cuota del 16,3%, 1.072.000 seguidores y 3.859.000 espectadores únicos, mejorando significativamente sus registros del mes de junio. Es líder destacado sobre la segunda opción (a 9 puntos de cuota), y se coloca en primera posición en todos los grupos de edad, con datos espectaculares en los targets jóvenes e intermedios. Por territorios, destaca el 21,2% que anota en Andalucía. Consigue su récord de temporada el 2 de julio con una cuota del 22,5% y 1.745.000 espectadores. En su primera temporada en emisión, con sus 8 emisiones, lidera la banda de emisión de forma destacada sobre el resto con una cuota del 15,8%, 1.082.000 espectadores y 3.818.000 contactos, convirtiéndose en el programa de entretenimiento de La 1 con mejor cuota de la temporada. Tras dos entregas, ‘El Grand Prix del Verano 2026’ se convierte en el programa de entretenimiento más visto de La 1 en julio: 1.357.000 seguidores, 16,5% y 3,8 millones de espectadores únicos. Lidera en todos los grupos de 4 a 64 años, con casi un 50% entre los niños de 4 a 12 años. Esta temporada logró su mejor estreno en tres años. ‘Viaje al centro de la tele’ coge el testigo de ‘La Revuelta’ en el access prime time y lidera su franja con un 11,3% de cuota, 1.070.000 seguidores y 2.215.000 espectadores únicos. ‘Maestros de lacostura Celebrity 2’ promedia en julio un 11,1%, 643.000 seguidores y más de 3 millones de contactos. Lidera su franja y en todos los grupos de edad de 13 a 74 años. ‘Dog House’ es líder en julio con 2.5 puntos de ventaja sobre la competencia: 12,8%, 873.000 seguidores y 2.893.000 espectadores únicos. El estreno de la segunda temporada consiguió máximo histórico (12,8%). ‘Al cielo con ella’ despidió su primera temporada en La 1 el martes 7 de julio. Sus 12 entregas promedian un 8,6% de cuota y más de 2,3 millones de espectadores. Se consolida como un referente para el público joven de 25 a 44 años, con un 13,5%, a solo una décima del liderazgo.

El 80,8% de la población vio el Mundial en RTVE El mes de julio tiene como gran protagonista al último tramo del Mundial de Fútbol 2026. 38,43 millones de espectadores únicos vieron alguno de los 33 partidos emitidos en RTVE (La 1, Teledeporte, La 2Cat y RTVE Play), el 80,8% de la población española, según datos de la medición crossmedia de Fifty5Blue. 37,65 millones de espectadores vieron el Mundial en los canales lineales de televisión, mientras que 5,39 millones lo vieron en RTVE Play. Solo en televisión, los 33 partidos del Mundial emitidos en La 1, Teledeporte y La 2Cat logran una media de 4.870.000 espectadores y 45,9% de cuota. La final entre España y Argentina registró 14.500.000 seguidores, un 81,3% y 18.342.000 espectadores únicos. Es el partido más visto de todos los mundiales (1994-2026), el mejor dato de todos los disputados por España en esta competición y la emisión más vista en televisión desde la final de la Eurocopa en 2012.

Sanfermines, Tour de Francia y el cine más visto Los encierros de San Fermín 2026 en RTVE firman su mejor cuota de los últimos cuatro años con un 65,4% y 1.256.000 espectadores de media. En total, 3.739.000 personas conectaron con alguna de las retransmisiones, mientras que el especial 'Vive San Fermín' alcanzó un 50,9% de cuota y 5,3 millones de espectadores únicos. Por su parte, el Tour de Francia mejora su media de espectadores en todas las cadenas: en La 1 (12,8% y 1,12 millones) crece 2.000 espectadores; en La 2 (8% y 670.000) crece 191.000; y en Teledeporte (3% y 245.000) crece 58.000. También sube el número de contactos acumulados hasta los 15.111.000, lo cual supone la cifra más alta desde 2024. Además, de las 10 películas más vistas del mes, seis son de La 1. La más vista del mes de julio es, dento de ‘La película de la semana’, ‘¿Es el enemigo?’, con 1.295.000 espectadores y 13,7%.

La 2 continúa al alza La 2 obtiene en julio un 3,8%, su mejor julio en 17 años. Respecto a julio de 2025, todas las franjas se mantienen o mejoran. Sobresalen la tarde (5,2%), mejor dato mensual en esa franja desde agosto de 2008, y el late night (2,8%), donde firma su mejor mes de julio desde 2010. Destaca ‘Malas lenguas’, cuya edición diaria logra 540.000 espectadores y un 7,4% y consigue su mejor cuota histórica. Crece 8 décimas respecto al mes pasado y 1.9 puntos respecto a julio de 2025. En su franja de emisión La 2 no obtenía un dato tan alto en julio desde 2002. La edición de los sábados, ‘Malas lenguas noche’, logra 385.000 espectadores y un 5,5%, mejor mes desde su estreno. La 2 no obtenía un dato tan alto en la franja desde marzo de 2006. ‘Saber y Ganar’ promedia 577.000 y 6,3%, con 71.000 espectadores y 6 décimas más que hace un año. Es su mejor dato de julio en miles y cuota desde 2023. También se mantienen sólidos ‘Cifras y letras’, con 557.000 espectadores y un 5.0%, y Trivial pursuit’, con 398.000 y un 3,9%, su segundo mejor resultado desde febrero. En prime time, destaca el ‘Cine clásico’ de los lunes, con 385.000 espectadores y un 4%, su segundo mejor dato de la temporada. La película ‘El largo y cálido verano’, emitida el lunes 27 (606.000 y 7,1%), iguala el récord en cuota de este espacio desde su estreno en 2021. Lo más visto del mes en La 2 son las emisiones del Tour de Francia, con la etapa Gap-Alpe d’Huez del día 24 a la cabeza: 1.082.000 espectadores y un 12,6% de cuota, líder de su franja.

La 2 en Cataluña y La 2Cat La 2 en Cataluña registra en el mes de julio una audiencia del 4,4%, su mayor aceptación mensual de los últimos 18 años y el mejor mes de julio de los últimos 21 años. Por su parte, la programación en catalán de La 2Cat registra una audiencia del 4,9% en julio, máximo registro mensual desde el inicio de sus emisiones en octubre de 2025.

Récord históricos de RTVE Play y de RNE Audio RTVE.es en global cierra en julio su récord mensual post-pandemia y segundo mejor dato histórico con más de 35 millones de visitantes únicos a día 30, solo superado por marzo de 2020 con el impacto del confinamiento. Esto supone 15 millones de visitantes únicos más que en julio del año anterior (+75,7%). RTVE Play consigue su récord histórico en julio con 22,3 millones visitantes únicos a día 30, un crecimiento del 37,8% sobre junio y el año anterior y superando el anterior récord de julio 2024 en un 21,4%. Más de 1,9 millones de usuarios visitan a diario RTVE Play en julio, la fidelidad más alta registrada hasta ahora, un 17,1% más de los 1,6 millones diarios de media conseguidos en julio 2024 con la Eurocopa y los JJ.OO. El tiempo de consumo de vídeo y audio en la plataforma supera ya los 30,1 millones de horas totales en julio. El Mundial impulsa el tráfico de la plataforma, con un consumo de directos que supera los 8,4 millones de espectadores totales en julio en RTVE Play. El directo más visto del mes, la final del Mundial entre España y Argentina, es con 1,86 millones de espectadores el segundo evento en directo más seguido de la historia de RTVE Play, solo superado por la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia. Los contenidos de la Copa Mundial de la FIFA se convierten en el contenido más visto del mes también en vídeo on-demand, con más de 2,2M de visitantes únicos solo en julio, seguidos de Sanfermines, que este año suman más de 590.000 usuarios. La promesa, el cine, Valle Salvaje y Maestros de la costura Celebrity completan el top más visto en vídeo en la plataforma. EN Play, canal exclusivo de la plataforma, consigue su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero gracias a los programas especiales alrededor del Mundial, con un total de 1,9 millones de visitantes únicos en julio. Los directos del día 19 con la final del Mundial y el 14 con la semifinal de España se sitúan entre los dos eventos más seguidos del mes, liderados por Comenta que sales, la retransmisión alternativa de los partidos del Mundial. RNE Audio marca su mejor dato histórico con 1,2 millones de visitantes únicos a día 30, un crecimiento del 31% sobre junio y del 36% sobre el año anterior. Este mes se rozan 1,8 millones de horas de tiempo de escucha y se superan 5,8 millones de reproducciones totales. El consumo de audio on-demand suma un 88% de oyentes en el último año, manteniendo ‘Espacio en blanco’ como programa con más tiempo de consumo, seguido de ‘Documentos RNE’, ‘No es un día cualquiera’, ‘Mañana más’ y ‘Terror en blanco’. Los contenidos de LA 2Cat/ TVE Catalunya en RTVE.es suman en julio 291.590 visitantes únicos, convirtiéndose en el mejor julio de los contenidos de Catalunya en RTVE.es. Esto supone un crecimiento del 257% sobre julio 2025, impulsado por los contenidos y retransmisiones del Mundial en catalán, en una temporada muy exitosa con gran fuerza del contenido en directo y el refuerzo del consumo VOD.