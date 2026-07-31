Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior 2026

Lucas Paulano será el representante de España en Eurovisión Junior 2026, que se celebrará en Ta’ Qali, Malta, el 24 de octubre. RTVE ha escogido al artista mediante un proceso de selección interna celebrado en el mes de julio.

El anuncio se ha hecho oficial en el programa ‘El Perro Andaluz by Manu Sánchez’. Desde Sevilla, Lucas ha interpretado una versión del tema ‘Grande Amore’ de Il Volo, acompañado de la Orquesta Flamenca de Sevilla y el Coro Gospel It.

Lucas nació en Jaén en 2016. Con tan solo diez años, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para emocionar sobre el escenario le han permitido conectar con públicos de todas las edades. En 2025 se convirtió en el ganador de ‘La Voz Kids España’.

Tras su paso por el programa, el artista Manuel Turizo le invitó a participar en tres conciertos de su gira española y actuó en Granada, Madrid y Sevilla ante miles de espectadores. También ha participado en actos institucionales como la recepción ofrecida por los Reyes de España durante su visita oficial a Jaén.

En diciembre de 2025, publicó su primer sencillo, “Todo sigue igual”. Mientras compagina su carrera artística con sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, compone nuevas canciones junto al compositor y productor Alejandro Jaén.

Lucas Paulano: un niño con sus raíces muy claras y la música en el corazón La música siempre ha estado presente en la vida de Lucas. Mucho antes de convertirse en el representante de España en Eurovisión Junior 2026, ya encontraba en casa su mayor inspiración. "De pequeño escuchaba a mi padre cantar y me ponía a tararear con él. De ahí viene todo", recuerda. Esa pasión ha ido creciendo con los años, alimentada por unos gustos musicales poco habituales para alguien de su edad. Lucas disfruta escuchando rancheras y folclore, además de grandes voces que han marcado a varias generaciones. Entre sus artistas favoritos están Rocío Jurado, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, David Bisbal, Saiko, Quevedo o Manuel Turizo, de cuyo equipo formó parte en La Voz Kids 2025. Esta mezcla de influencias musicales refleja su personalidad: un niño con una enorme sensibilidad artística. Precisamente esa sensibilidad fue una de las cualidades que más llamó la atención del equipo de RTVE durante el proceso de selección. Para Sergio Calderón, director de TVE, los puntos fuertes de esta candidatura son “la voz prodigiosa de Lucas, su dulzura y un magnetismo con la cámara que llega al corazón desde el primer minuto. Tiene una capacidad enorme de entregarse en cada actuación y de conectar con el público”. César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión, destaca que Lucas reúne dos cualidades, con solo diez años, muy difíciles de encontrar juntas: “Tiene una técnica vocal poco habitual para su edad y una capacidad innata para emocionar". Según Vallejo, "desde el primer momento nos impresionó la seguridad con la que afrontó el casting y la verdad que transmite cuando interpreta una canción. Fue una de esas audiciones que consiguen detener el tiempo y crear un silencio muy especial en la sala". “Lo que sale del corazón llega al corazón”, asegura María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. “Lucas sin duda tiene un don. Canta desde los dos años y cuando lo hace todos sentimos que algo se nos mueve por dentro. Su sueño era precisamente representar a España en Eurovisión y estamos felices de que se haya hecho realidad. De nuevo, RTVE logra que todo sea posible”. Aunque sobre el escenario se muestra seguro, Lucas también tiene mucha energía. "No soy un niño muy tranquilo", reconoce. Quizá por eso el deporte ocupa una parte importante de su día a día. Le encanta jugar al fútbol, nadar y, como él mismo dice, "se me da bien todo el deporte en general". Cuando no está cantando o practicando algún deporte, otra de sus grandes aficiones es cocinar. Está muy unido a su tierra, siente curiosidad por todo lo que le rodea y le apasiona aprender, especialmente sobre ciencia. Además de compaginar la música con sus hobbies, Lucas es buen estudiante y disfruta mucho de la vida en el colegio y en el conservatorio, donde ha hecho grandes amistades. Quienes le rodean destacan su carácter amable, su sencillez y una forma muy auténtica de afrontar las cosas. Para César Vallejo, su autenticidad también es una de sus grandes fortalezas. "Hay voces que destacan por su potencia o por su técnica, pero Lucas consigue además establecer una conexión muy directa con quien le escucha. En determinados momentos, su voz parece acariciar, y esa capacidad para emocionar es algo que no se puede enseñar". El director de TVE afirma que España tiene “una candidatura que traspasa las emociones. La voz de Lucas es el instrumento que nos va a acompañar en este viaje a Malta. Ahora estamos eligiendo con cariño y con esmero la canción que va a defender en Eurovisión Junior. Estamos trabajando muy duro para que esta propuesta llegue a toda Europa”. "Creemos que Lucas reúne todos los ingredientes para representar a España en Eurovisión Junior: una identidad vocal muy definida, una enorme sensibilidad artística y un gran potencial de crecimiento. Estamos convencidos de que puede conectar tanto con el público español como con los jurados internacionales y emocionar a espectadores de toda Europa", concluye Vallejo.