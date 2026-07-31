El vozarrón de Lucas Paulano, nuestro representante en Eurovisión Junior 2026. ¡Mira su primera actuación en directo!

Ya conocemos al representante de España en Eurovisión Junior 2026. Se llama Lucas Paulano, tiene 10 años y es de Jaén. RTVE ha anunciado su elección este jueves 30 de julio durante el programa El perro andaluz, presentado por Manu Sánchez. "Aquí arranca un sueño", ha proclamado el presentador antes de recibir al joven artista, que ha interpretado una versión de "Grande Amore", la canción con la que el grupo italiano Il Volo consiguió el tercer puesto en Eurovisión 2015. Lucas ha estado acompañado sobre el escenario por la Orquesta Flamenca de Sevilla y el Coro Gospel It.

Su presentación no ha podido ser más emocionante. El jienense ha demostrado la calidad vocal, la técnica y la sensibilidad con las que aspira a conquistar al público europeo el próximo 24 de octubre en Ta’ Qali, Malta, sede de la 24ª edición del Festival de Eurovisión Junior. "Que tiemble Malta. El 12-1 se va a quedar corto para la que va a formar Lucas allí", ha asegurado con entusiasmo Manu Sánchez, en referencia a la mítica victoria de España ante el país anfitrión.

Lucas Paulano durante su actuación en el programa.t

Lucas Paulano: "Voy a disfrutar, hacer amigos, gozarlo y liarla parda" El representante español tiene claro cómo quiere afrontar su participación en Eurovisión Junior: "Voy a disfrutar, hacer amigos, gozarlo y liarla parda", ha bromeado. En esta edición competirá con los artistas de otros 15 países. La identidad del representante era uno de los secretos mejor guardados de RTVE y a Manu Sánchez le ha hecho especial ilusión que otro andaluz haya dado la noticia en su programa. "¿Tenías ganas de que se supiera ya que eras nuestro representante?", le ha preguntado. "He estado callado, no me aguantaba más, pero aquí estamos", ha reconocido Lucas. "Pues has elegido el mejor sitio, porque en El perro andaluz se viene a largar y a soltarnos el pico", ha respondido con humor el presentador. Lucas se ha mostrado cómodo, espontáneo y con mucho desparpajo sobre el escenario. "Nervios, ninguno. Tú estás muy acostumbrado a los escenarios", ha destacado Manu Sánchez. Y es que, pese a tener solo 10 años, el joven cantante ya cuenta con una destacada trayectoria. En 2025 se proclamó ganador de La Voz Kids España. Tras su paso por el programa, Manuel Turizo lo invitó a participar en tres conciertos de su gira española, en los que actuó ante miles de espectadores en Granada, Madrid y Sevilla. Su próximo gran escenario será el de Eurovisión Junior. Allí tratará de emocionar a Europa con su voz y su sensibilidad y luchará por conseguir el trofeo para España.

Su canción para Eurovisión Junior El joven artista ha demostrado con su interpretación de "Grande Amore" una gran capacidad para conectar con el público y transmitir emoción a través de su voz. Sin embargo, esta no será la canción con la que defenderá los colores de España en Malta. "Hoy nos has regalado este cover de Il Volo, pero este no es el tema. ¿Está ya hecha la canción?", le ha preguntado Manu Sánchez. "Todavía no", ha respondido Lucas. RTVE trabaja ya en la propuesta que interpretará el representante español. "Estamos eligiendo con cariño y esmero el tema. Estamos trabajando muy duro para que la propuesta llegue a toda Europa", ha explicado Sergio Calderón, director de TVE. Manu Sánchez ha emplazado al artista a regresar al programa en septiembre para presentar su candidatura: "En cuanto volvamos, quiero que me lo cuentes aquí también". "Vale", ha aceptado Lucas. Antes de despedirlo, el presentador le ha pedido que disfrute al máximo de la experiencia: "Pásalo en grande y que sepas que, desde ya, tienes a todo un país tremendamente orgulloso de ti". RTVE participará en Eurovisión Junior 2026 PRENSA RTVE