La 1 (13%) reafirma su liderazgo imparable con 'Dog House' y toda su oferta de actualidad, ficción y entretenimiento

La 1 continúa su racha de liderazgo más de una semana después de la final del Mundial de fútbol. Este martes, volvió a ser la cadena escogida por la mayoría con un 13% de cuota, encabezando las franjas de la madrugada (11,3%), mañana (18,8%), tarde (11,5%) y late night (13,1%). Su buen momento de forma está impulsado por un surtido diverso de información, entretenimiento y ficción. Despuntan la subida de ‘Dog House’, la gran acogida de las series de la tarde, el respaldo a los contenidos informativos y magacines y la gran aceptación de la actualidad deportiva.

Enganchados a ‘Dog house’ La segunda entrega del reality de adopción de perros presentado por Chenoa superó en 29.000 espectadores su exitoso estreno, logrando congregar este martes a 888.000 espectadores. ‘Dog house’ lideró con 2.9 puntos de ventaja sobre su competidor y en todos los grupos de edad, de los 4 a los 64 años. Casi 2,8 millones de personas vieron en algún momento el programa que tuvo como invitada a la actriz Nathalie Seseña.

‘Teledeporte 1’, la mejor información deportiva El espacio de actualidad deportiva que conduce Nico de Vicente tras el Telediario 1 encadenó una nueva jornada como lo más visto de La 1. Este martes anotó una cuota del 15,6% y 1.436.000 espectadores de media. Sumando la audiencia del Canal 24 horas, ‘Teledeporte 1’ creció hasta el 16,7% y 1.540.000 espectadores, con más de 1,6 millones de contactos.

La 1 y el Canal 24 horas, al pie de la noticia El ‘Telediario Matinal’ lideró su franja, anotando una cuota del 29,2% en La 1 y el Canal 24 horas. El informativo que presenta Mireia Alzuria reunió a casi 900.000 espectadores únicos. Ese liderazgo lo revalidaron Álex Barreiro y Aida Bao en ‘La hora de La 1’, donde consiguieron una media de 466.000 espectadores, una cuota de pantalla del 25,6% y 1.582.000 contactos. ‘Mañaneros 360’ continuó situando a La 1 como la cadena preferida por la audiencia con un 16,8% de cuota. Javier Ruiz y Adela González engancharon a 508.000 de media y hasta 2.636.000 personas conectaron con el magacín de actualidad durante su emisión. El ‘Telediario 1’, con Lourdes Maldonado, anotó un 15,2% de cuota y 1.369.000 espectadores de media en La 1 y el Canal 24 horas. Por su parte, el ‘Telediario 2’, con Javier Gutiérrez, consiguió un 14,8% y una media de 1.226.000 espectadores. Los magacines de actualidad de la tarde confirmaron su buen momento una jornada más. ‘Malas lenguas’ fue la oferta más contactada de su franja con 1.787.000 espectadores únicos en La 1, donde logró una cuota del 10,8%. En La 2, el programa de Jesús Cintora registró un 8,1% y 1.656.000 contactos. ‘Directo al Grano’ se situó como la oferta más contactada de su franja con 2.956.000 espectadores únicos. El programa presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreriro lideró a partir de las 17:00 horas con un 12,6% y 978.000 espectadores de media.

Tardes de series en La 1 El bloque 'Historias que hacen historia' (11,3%), que agrupa las dos series de la tarde en La 1, lideró su franja por dos 2.1 puntos de ventaja frente a su competidor más cercano. ‘Valle salvaje’ fue líder con un 9,6% de cuota de pantalla y 1.465.000 de espectadores únicos. ‘La Promesa’ afianzó su liderazgo de manera contundente con una ventaja de 4 puntos sobre la segunda opción. Ayer anotó un 13% de cuota y 1.143.000 contactos