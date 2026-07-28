Un perro a la fuga y una visita inesperada. Así es el segundo capítulo de ‘Dog House’ con Chenoa

¿Te imaginas a Tintín sin Milú? ¿Y a Dorothy sin Totó? ¿Y qué habría sido de la historia de Wallace sin Gromit? Hay humanos cuya vida no hubiese sido la misma sin sus peludos. Y peludos cuya vida no habría sido la misma sin los humanos. Esto ocurre en Dog House, el lugar donde la vida de perritos y personas se cruzan para dar lugar a una gran historia juntos.

Nathalie Seseña: Una casa de acogida Las puertas de Dog House se abren para recibir a una invitada muy especial, la actriz Nathalie Seseña, que viene con su perrito Pepe y con un objetivo muy claro: “Quiero ser casa de acogida de algún perrito”, explica. La adopción de su compañero Pepe le cambió la vida y le hizo ser muy consciente de la realidad del abandono animal en España. “Fue entonces cuando me di cuenta de que había 300 000 abandonos al año en este país y empecé a colaborar con lo que podía”, explica Nathalie. El papel de las casas de acogida es mejorar la vida de muchos perritos que probablemente nunca lleguen a ser adoptados. “Ayuda a muchos animales de nuestro centro que, de lo contrario, jamás saldrían de estos cheniles”, explica Carol, staff del albergue. ¿A qué afortunado perrito ayudará Nathalie a tener una mejor vida y a abandonar los cheniles hasta ser adoptado? Nathalie Seseña, junto a su perro Pepe en 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Familia Díaz: Un perrito a la fuga Esta familia llega de Zaragoza en busca de un compañero de vida para los dos pequeños de la casa. Alba, la más joven de los cuatro tiene un par de sorpresas para su querida Chenoa. Le ha hecho un dibujo y le ha cantado una conocidísima canción: "Cuando tú vas". ¿Le sonará de algo esta canción a nuestra presentadora? Aitor es más introvertido que su hermana, pero es un gran hermano mayor. Mientras que Alba disfruta cantando y bailando su canción favorita, "Diva" de Melody, Aitor adora pasar tiempo con su abuelo en el campo. Aunque con pasatiempos y personalidades totalmente distintas, tienen un deseo común: adoptar un perrito. La familia Díaz llega al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Karen y Toñi: Una inglesa a la española Tras la pérdida de su madre y su padre, Karen llega a Dog House en busca de un poquito de felicidad. Es Inglesa y actualmente vive en Marbella junto a otro perrito y pasa sus tardes bailando sevillanas al lado de sus amigas. “¿Quién nos iba a decir que una inglesa nos iba a enseñar a nosotras, que somos andaluzas, a bailar Sevillanas?”, dice Toñi, amiga de Karen. Entre baile y baile, Karen siente también pasión por los animales, ¿encontrará un perro al que dar amor y compañía? Karen y Toñi esperan conocer un nuevo compañero de vidaYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Mario, Rafa y Jenni: Un niño bueno Chenoa recibe en el albergue a unos nuevos adoptantes. Ellos son Mario, Rafa y Jenni. Al pequeño de la familia le detectaron TDAH hace poco y sus padres creen que compartir tiempo con un animal y tener responsabilidades le será de gran ayuda. Sin embargo, muchos perritos del albergue vienen con traumas y dificultades para socializar. Por ello, será importante que el pequeño Mario tenga paciencia a la hora de conocer al nuevo integrante de la familia. ¿Cómo vivirá el pequeño Mario el primer contacto con el perrito? Mario, Rafa y Jenni esperan para conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Beatriz y Vicente: Amor y baile Si creéis en el amor, después de conocer a esta pareja, lo haréis aún más. Aunque se conocieron hace un año y medio, lo suyo ha sido un flechazo de los de verdad. Su amor surgió bailando salsa y ahora quieren ampliar la familia. “Mi madre dice que vivo la vida con demasiada intensidad”, explica Beatriz y Vicente, sentado a su lado, afirma con la cabeza. Vienen en busca de un perrito sociable con el que poder compartir su vida y, aunque no les importaría que sea de mediana edad, prefieren un perro jovencito que pueda sumarse a todos sus planes. ¿Encontrará el staff un tercer miembro para la familia? Beatriz y Vicente llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)