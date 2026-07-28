Segundo episodio de la segunda temporada de 'Dog House' ¿Ya tienes favorito? ¡Vota en la encuesta!

El segundo capítulo de la segunda temporada de Dog House nos trae a Xander, Ármoni, Llavín, Bella, Ster y Botellín. Seis perritos que desde corta edad saben lo que es el abandono y la incertidumbre y que están deseando sentirse seguros y queridos. Seis familias están dispuestas a hacerles olvidar el dolor y a darles el hogar que siempre debieron tener. Chenoa ayudará a encontrar la familia idónea para cada uno de los amigos peludos.

Además, la actriz Nathalie Seseña, llega al refugio dispuesta a establecerse como "familia de acogida" para los canes que necesitan salir del refugio con urgencia y adaptarse a la vida cotidiana. Una Bella cuya primera reacción es escapar, un joven Husky un poco "meoncete" y una perrita rescatada de un criadero ilegal, obligada a tener camadas una y otra vez y a dormir sentada sobre sus propios excrementos, son algunas de las historias que nos han conmovido.

La encuesta de la semana pasada fue muy reñida, la favorita de los votantes fue Nora, con un 25,47% de los votos seguida muy de cerca de la veterana Faustina con un 20,63% de electores

¿Tienes ya un preferido? Participa en la encuesta de este segundo episodio de la segunda temporada de Dog House.

Disfruta en RTVE Play del segundo episodio de la segunda temporada de Dog House.

Los protagonistas de Dog House nos han robado el corazón también en este segundo episodio ¿y a ti?