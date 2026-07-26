'Y que le gusten los perros', la condición para ligar en esta comedia para amantes de los peludos y 'Dog House'

Mucho antes de que existiese Tinder y de que el mundo de las citas por Internet estuviese a la orden del día, Diane Lane se zambullía de lleno en la misión de encontrar novio en línea en Y que le gusten los perros. En esta comedia romántica, la actriz interpreta a Sarah Nolan, una profesora de infantil divorciada a quien su hermana inscribe en una web de citas para que pase página. En su perfil no falta su amor por los perros, un requisito imprescindible.

Muchos encuentros son un desastre, también su primera cita con Jake, el personaje de John Cusack. Aun así, le da una nueva oportunidad, todo mientras conoce al padre de uno de sus alumnos, Bob, interpretado por Dermot Mulroney. Su hermana, su padre y el enorme Terranova negro que cuida la acompañan en esta aventura por encontrar el amor. Completan el reparto de Y que le gusten los perrosChristopher Plummer, Stockard Channing y Elizabeth Perkins.

Diane Lane y Dermot Mulroney en 'Y que le gusten los perros'