'Y que le gusten los perros', la condición para ligar en esta comedia para amantes de los peludos y 'Dog House'
- Diane Lane y John Cusack protagonizan la película, basada en un libro
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Mucho antes de que existiese Tinder y de que el mundo de las citas por Internet estuviese a la orden del día, Diane Lane se zambullía de lleno en la misión de encontrar novio en línea en Y que le gusten los perros. En esta comedia romántica, la actriz interpreta a Sarah Nolan, una profesora de infantil divorciada a quien su hermana inscribe en una web de citas para que pase página. En su perfil no falta su amor por los perros, un requisito imprescindible.
Muchos encuentros son un desastre, también su primera cita con Jake, el personaje de John Cusack. Aun así, le da una nueva oportunidad, todo mientras conoce al padre de uno de sus alumnos, Bob, interpretado por Dermot Mulroney. Su hermana, su padre y el enorme Terranova negro que cuida la acompañan en esta aventura por encontrar el amor. Completan el reparto de Y que le gusten los perrosChristopher Plummer, Stockard Channing y Elizabeth Perkins.
Y que le gusten los perros, de libro a película
Y que le gusten los perros empezó, como muchas otras películas, con un libro. Claire Cook había publicado en 2002 su novelaMust Love Dogs y entre los aspirantes a adaptarla se encontraba Gary David Goldberg, ganador de dos premios Primetime Emmy por Enredos de familia y Lou Grant.
Él mismo inicialmente decidió retirarse de la lucha por llevar la historia a la gran pantalla, pero al final el proyecto llegó a sus manos de la forma más inesperada. Empezó a escribirse por medio de fax con la autora y, cuando la versión del guionista escogido no salió adelante, Claire Cook quiso que lo intentara él.
Que un estudio comprase el guion no fue mucho más complicado. Un día se lo comentó sin ninguna expectativa al presidente de Warner Bros, en Año Nuevo, y le gustó la idea. Eso sí, tenía que ajustarse a determinado presupuesto y, lo más difícil, convencer a Diane Lane de que fuera la protagonista. "Se lo mandaré a Diane Lane. Lo rechaza todo, ni me preocuparé", pensó Gary David Goldberg entonces, como recordaba en una entrevista con la Television Academy. La sorpresa llegó cuando la actriz dijo que sí.
El fichaje de Diane Lane dio el empujón que necesitaba Y que le gusten los perros. Su participación animó a John Cusack y Dermot Mulroney a unirse al elenco y también a Elizabeth Perkins, buena amiga de Diane Lane en la vida real: habían actuado juntas en Cuando llega el otoño y quiso interpretar a su hermana en Y que le gusten los perros.
El personaje de Diane Lane tiene su final feliz en la película, pero su historia no acaba ahí en realidad. Claire Cook publicó el libro en 2002 cuando tenía 45 años, después de llevar 16 como profesora. Más tarde continuó escribiendo sobre Sarah Nolan hasta crear una saga de ocho novelas, al menos de momento. El primer capítulo de esta historia está en la película de Diane Lane y John Cusack.