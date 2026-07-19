Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 20 al 26 de julio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Con él llegó el escándalo, Ma ma y El bueno, el feo y el malo son solo algunas de las películas que durante la semana del 20 al 26 de julio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Con él llegó el escándalo (Lunes 20 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Drama basado en la novela de William Humphrey. El matrimonio entre el capitán Wade Hunnicutt (Robert Mitchum) y Hannah (Eleanor Parker), su mujer, está roto, lo que hace que ella se centre en su hijo Theron (George Hamilton). Un día, Wade decide hacerse cargo de Theron y lo lleva de caza.

Ma ma (Martes 21 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Somos cine Somos Cine - Ma ma Una maestra en paro, tras ser diagnosticada de cáncer de mama, reacciona sacando toda la vida que lleva dentro, desde lo imaginable a lo inimaginable. rtve play Melodrama protagonizado por Penélope Cruz. La madrileña interpreta a Magda, una mujer que, tras ser diagnosticada de un cáncer de mama, decide afrontarlo de la mejor forma posible: con valentía, humor y optimismo.

Perfect Days (Jueves 23 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Drama dirigido y coescrito por Wim Wenders. Hirayama (Kōji Yakushop) es un hombre aparentemente satisfecho con su vida. Fuera de su trabajo, le encanta leer libros y escuchar música, entre otras actividades apacibles. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

El bueno, el feo y el malo (Viernes 24 de julio a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Uno de los mejores wéstern de toda la historia. Sergio Leone cuenta la historia de tres cazadores de recompensas (Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach) que se necesitan para localizar un tesoro.