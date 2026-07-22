'Dog House' denuncia a los criaderos ilegales: "Hemos visto grandes barbaridades"

No todas las historias de Dog House empiezan con un flechazo. Algunas lo hacen entre jaulas, miedo y años de explotación. La segunda temporada del programa presentado por Chenoa regresa a La 1 y RTVE Play coincidiendo con el Día Mundial del Perro con nuevas familias y perfectos matches entre perros y humanos.
Pero el estreno también deja espacio para la denuncia. Entre todas las historias del episodio hay dos que ponen el foco en una realidad muy invisibilizada: los criaderos ilegales. Faustina y Nora llegan al albergue con vidas muy distintas, aunque marcadas por un mismo pasado. Ambas fueron utilizadas para criar durante años y ahora descubren, por primera vez, lo que significa formar parte de una familia.
"Hemos visto cesáreas sin anestesia"
Las protectoras que colaboran con Dog House conocen bien las consecuencias de la cría ilegal. Antes incluso de presentar a las familias, el programa explica qué hay detrás de muchos de los perros que llegan al albergue tras ser rescatados.
"Nos hemos encontrado grandes barbaridades por esa obsesión de criar y criar", explica Guille, uno de los expertos que participan en el programa. "Hemos visto cesáreas sin anestesia y perros con las cuerdas vocales cortadas e incluso perros hormonados para que crezcan antes y así tengan crías", añade.
No es la primera vez que Dog House aborda esta realidad. En la primera temporada ya conocimos a Marion, una chihuahua rescatada por las autoridades de un criadero ilegal. Allí permanecía encerrada junto a otros 80 perros en un sótano sin luz natural. Su historia ya mostró las secuelas que puede dejar este tipo de explotación y, en esta nueva entrega, el programa vuelve a dar visibilidad a este problema.
Faustina, once años criando hasta encontrar su primer hogar
Albert y Miriam llegan a Dog House acompañados de Stalin, su beagle. Tienen claro que no buscan un cachorro y quieren una perrita adulta que aporte tranquilidad a casa. "Queremos una señora", comenta la pareja. Con todos estos detalles, el equipo del programa tiene a la candidata perfecta para ellos.
Ella es Faustina, una beagle de 11 años que había pasado toda su vida teniendo camadas. Cuando dejó de servir para criar, fue abandonada. Esta perrita nunca ha conocido lo que es una familia y ahora, gracias a Albert y Miriam, tendrá la oportunidad de conseguir el hogar que se merece. ¿Habrá match?
El encuentro con Stalin comienza con cierta distancia. Mientras la beagle corre de un lado para otro, Faustina espera tranquila, pero poco a poco todo cambia. Albert sale convencido del jardín: "Aquí han conectado. Veremos en casa, pero tengo la corazonada de que todo va a salir bien". Y así ocurre. Los primeros días no son fáciles, pero la convivencia termina funcionando. Miriam lo resume con un perfecto final feliz: "La vida de Faustina ha empezado ahora, a nuestro lado".
Nora rompe una de las normas de Dog House
La historia de Nora también comienza en un criadero ilegal, aunque con una circunstancia excepcional. La pequeña pomerania fue rescatada mientras estaba embarazada, tras años de explotación para tener camadas. "Cuando rescatamos a Nora, aparte de curar sus heridas físicas, también tuvimos que curar sus heridas emocionales", explican durante el programa. Además, viene con un poco de trauma del criadero.
Cristina y Vanesa llegan al programa junto a su hijo Derek con el objetivo de seguir ampliando la familia. "Queremos multiplicar el amor", explican. Es entonces cuando conocen a Nora y el equipo les plantea una situación inédita. "Jamás se da a una perra embarazada en adopción, pero hemos hecho una excepción", explican los expertos. El programa los acompañará durante todo el embarazo y buscará una familia para los cachorros cuando nazcan.
En el primer encuentro la familia asegura que "ha sido un flechazo a primera vista". Semanas después llega la gran sorpresa. Nada más llegar a casa, Nora da a luz y tiene una preciosa cachorra que pasa a formar parte del hogar de Cristina, Vanesa y el pequeño Derek. Además, la perrita comienza una nueva etapa bajo otro nombre: Nika. Sin duda, han "multiplicado el amor".
Esto y mucho más en el primer programa de Dog House
Las historias de Faustina y Nora son solo dos de los muchos encuentros que deja el estreno de la segunda temporada de Dog House. Mucha emoción, segundas oportunidades y perros que por fin encuentran un hogar. Todo ello acompañado por Chenoa, en un primer episodio que ya puedes ver completo en RTVE Play.