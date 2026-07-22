Primer episodio de la segunda temporada de 'Dog House' ¿Cuál es tu perro favorito? ¡Vota en la encuesta!

La segunda temporada de Dog House nos presenta a Platón, Nora, Curro, Patrick, Zuma y Faustina. Superadas las circunstancias en las que llegan al refugio los seis perros se han mostrado preparados para ser adoptados por familias dispuestas a cuidarlos. Es cuestión de tiempo que lo que fue un amor a primera vista crezca junto a sus nuevos dueños.

Chenoa repite como anfitriona en su misión de encontrar la familia más adecuada para los peludos protagonistas.

Los seis perritos no lo han tenido fácil en la vida, el abandono en sus distintas formas ha sido el denominador común de estos canes que han cambiado el rumbo de sus historias al ser adoptados por las familias idóneas para ellos. A esto se suma el nacimiento del cachorrito de Nora, una pomerania que llegó embarazada al refugio, uno de los acontecimientos destacados de este episodio, aunque no es el único, el sosiego que la veterana beagle Faustina transmite a su nueva "hermana perruna" Stalin o el cambio de familia de Curro también nos han robado el corazón.

¿Tienes ya un preferido? Participa en la encuesta de este primer episodio de la segunda temporada de Dog House.

Vuelve a disfrutar del primer episodio de la segunda temporada de Dog House.

Dog House Dog House - Temporada 2 - Programa 1 Una niña, un anciano que se despide de su perro y varias familias buscan en Dog House un compañero para cambiar sus vidas. rtve play

Si aún no te has enamorado de alguno de los protagonistas de Dog House, lo harás. Esto no ha hecho más que empezar.