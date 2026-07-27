La 1 (11,8%) lidera el domingo con su cobertura informativa de los incendios y su oferta de cine y actualidad

La 1 volvió a situarse como la cadena más vista del domingo con un 11,8% de cuota de pantalla. Gracias a una programación diversa se impuso en las franjas de mañana (14,2%), tarde (10,5%), prime time (13,1%) y late night (8,6%). Destacaron la cobertura informativa de los incendios en España, ‘La película de la semana’ y la actualidad deportiva.

Los incendios, en el foco informativo de RTVE

Los informativos de RTVE volvieron a ser los preferidos de la audiencia para conocer la última hora y el análisis en profundidad sobre los incendios que asolan Ávila, Madrid o Castellón.

El ‘Telediario 2 Fin de Semana’ fue líder con una cuota de pantalla del 15,7% y 1.327.000 espectadores de media en La 1 y el Canal 24 horas. El informativo que condujo Marc Sala congregó este domingo por la noche a 2.738.000 espectadores únicos. Por su parte, el ‘Telediario Fin de Semana 1’ alcanzó 1.377.000 espectadores de media, una cuota del 16,4% y más de 2,6 millones de contactos.

El informativo ‘Fin de Semana 24h’, con Igor Gómez y Beatriz Pérez Aranda, lideró en todas sus emisiones de la mañana, tanto en La 1 como en simultáneo con el Canal 24 horas. Alcanzó hasta un 23,2% y 1,2 millones de contactos en La 1. El tramo con la cuota de pantalla más alta fue la comparecencia del presidente del Gobierno. Su intervención desde el puesto de mando avanzado en Ávila se disparó hasta el 20,9% en La 1 y el Canal 24 horas.

‘Aquí la Tierra’, con Marc Santandreu, fue líder de su franja con un 10,7% de cuota y una media de 796.000 espectadores. El espacio de actualidad que analiza la influencia de la climatología en la vida cotidiana reunió este domingo a más de 1,3 millones de espectadores únicos.

‘D Corazón’, que centró buena parte de su contenido en los incendios, alcanzó un 10,5% de cuota de pantalla y 604.000 espectadores de media. El programa de Ane Igartiburu y Javi Hoyos superó los 2,5 millones de espectadores únicos.