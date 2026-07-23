RTVE abre el plazo para su segunda convocatoria de animación 2026

RTVE mantiene un sólido compromiso con el sector de la animación en España y abre este viernes 24 de julio el plazo de presentación de propuestas de series de animación para la emisión en las cadenas y medios digitales del grupo, principalmente en Clan, el canal infantil de la Corporación. El plazo de presentación de propuestas de esta segunda convocatoria de animación 2026 finaliza el 16 de octubre. Y también sigue abierto hasta el 5 de agosto el plazo de presentación de proyectos al recién creado premio Talento RTVE al mejor corto de animación.

La convocatoria de animación 2/2026 de RTVE sigue la senda de apoyo al sector reafirmado este martes 21 de julio con la firma de un convenio entre RTVE, DIBOOS y PROA, dos de las principales asociaciones profesionales. El objetivo del acuerdo es para favorecer el crecimiento de la industria de la animación, impulsar nuevos proyectos y contribuir al incremento de la cantidad y la calidad de las obras audiovisuales de animación producidas en España.

Convocatoria de animación 2/2026 La convocatoria está abierta a formatos atractivos dirigidos a públicos de 0 a 16 años. Se valoran los personajes carismáticos, que generen emociones; el humor, inocente y sencillo para los más pequeños y con referencias a la cultura popular para los mayores; y un enfoque positivo. Además, se tendrán en cuenta como valores prioritarios el pensamiento crítico, la igualdad, la convivencia, los hábitos de vida saludables o la protección medioambiental. RTVE busca proyectos liderados por equipos mixtos y variados, que aporten nuevas visiones, enfoques y sensibilidades, así como diseños actuales, cuidados, distintos, y que identifiquen a las nuevas audiencias. Proyectos ambiciosos y también pequeñas joyas que ofrecen visiones o discursos distintos. Historias para todo el mundo, donde todos los géneros tienen cabida. La convocatoria se engloba en el esfuerzo de RTVE por apoyar la industria audiovisual española a través de la inversión del 6% de sus ingresos computables del ejercicio anterior. En la primera convocatoria de animación de este año, cerrada el pasado mes de mayo, RTVE seleccionó cinco proyectos de animación para su emisión en las cadenas y medios digitales del grupo: ‘Pico Pico’, ‘Bin Buddies - Los reciclamigos’, ‘Los niños del norte’, ‘Fantasy Riders’ y la segunda temporada de ‘Mironins’.