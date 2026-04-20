RTVE se une a los Premios Quirino con la creación del Premio Talento RTVE al mejor corto de animación

RTVE se une a los Premios Quirino otorgando el Premio Talento RTVE - Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación. Una iniciativa que nace del deseo común de poner el foco en el valor de los cortometrajes, con el objetivo de alentar y facilitar su producción, reforzando así la capacidad del sector audiovisual.

Podrán participar proyectos de cortometraje cuyos autores y empresas productoras sean de origen español, que cuenten con un acuerdo de coproducción —formalizado o en fase avanzada— con al menos una empresa productora de un país de Iberoamérica distinto a España.

El premio se otorgará al mejor proyecto que sirva como punto de partida para el desarrollo de una serie o largometraje. El cortometraje obtendrá la adquisición de los derechos de emisión por parte de RTVE por un importe de 25.000 euros y un número ilimitado de pases, siendo el primer año en exclusividad. El cortometraje tendrá que estar acabado antes del final de 2028.

Los proyectos deben ser narrativos, con una duración mínima de cinco minutos y contar con el registro legal de la IP/proyecto.

En breve se publicarán las bases de participación así como las fechas de la convocatoria.

Foto de familia de los premiados Martin Jesús Esquivel Ramos

‘Decorado’, mejor largo de animación de esta edición Los Quirino acaban de celebrar su novena edición. En ella, 'Decorado', de Alberto Vázquez y participada por RTVE, se ha alzado con el premio al mejor largometraje de animación iberoamericano. Los premios se entregaron el pasado viernes en Tenerife.