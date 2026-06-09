RTVE presenta el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE celebrará este viernes, 12 de junio, su primer acto público de presentación. La jornada servirá para dar a conocer este nuevo órgano estable de análisis, asesoramiento, propuesta y evaluación sobre la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.

Creado por unanimidad por el Consejo de Administración, el Observatorio está orientado a reforzar el compromiso de RTVE con los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con la generación de contenidos audiovisuales de calidad que contribuyan a su desarrollo, bienestar y participación en la sociedad.

Creciendo contigo Desde hace décadas, RTVE forma parte de la vida de millones de niños, niñas y adolescentes, acompañándolos en algunas de las etapas más importantes de su crecimiento. El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia nace con la voluntad de reforzar ese vínculo histórico y proyectarlo hacia el futuro, adaptándolo a los retos de una sociedad cada vez más digital, diversa y conectada. Inspirado en los valores de servicio público que definen a RTVE y en una imagen que simboliza cercanía, confianza y acompañamiento, el Observatorio aspira a convertirse en un espacio de escucha, reflexión e innovación permanente. Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, expresa el compromiso de RTVE con unos contenidos de calidad, seguros y enriquecedores, que contribuyan al desarrollo personal, educativo y social de niños, niñas y adolescentes.