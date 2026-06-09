RTVE presenta el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia
- Nace para impulsar una mirada responsable y comprometida con la infancia y la adolescencia en los contenidos audiovisuales y digitales
- El acto contará con la intervención de José Pablo López, presidente de RTVE; Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia; y Marta Ribas, presidenta del Observatorio
- Viernes 12 de junio, a las 12:45 h, en el Auditorio de Prado del Rey y en directo a través de RTVE Play
El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE celebrará este viernes, 12 de junio, su primer acto público de presentación. La jornada servirá para dar a conocer este nuevo órgano estable de análisis, asesoramiento, propuesta y evaluación sobre la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.
Creado por unanimidad por el Consejo de Administración, el Observatorio está orientado a reforzar el compromiso de RTVE con los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con la generación de contenidos audiovisuales de calidad que contribuyan a su desarrollo, bienestar y participación en la sociedad.
Creciendo contigo
Desde hace décadas, RTVE forma parte de la vida de millones de niños, niñas y adolescentes, acompañándolos en algunas de las etapas más importantes de su crecimiento. El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia nace con la voluntad de reforzar ese vínculo histórico y proyectarlo hacia el futuro, adaptándolo a los retos de una sociedad cada vez más digital, diversa y conectada.
Inspirado en los valores de servicio público que definen a RTVE y en una imagen que simboliza cercanía, confianza y acompañamiento, el Observatorio aspira a convertirse en un espacio de escucha, reflexión e innovación permanente. Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, expresa el compromiso de RTVE con unos contenidos de calidad, seguros y enriquecedores, que contribuyan al desarrollo personal, educativo y social de niños, niñas y adolescentes.
Acto de presentación
La jornada comenzará con la apertura institucional y la presentación del Observatorio a cargo de Marta Ribas, presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE.
A continuación, intervendrán José Pablo López, presidente de la Corporación RTVE, y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.
La jornada contará también con la participación de Félix Ortega-Mohedano, director de la Cátedra RTVE–USAL Niñ@s, Jóvenes y Medios, y de Teresa Martín, profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca. Ambos abordarán algunos de los principales desafíos que plantea el actual ecosistema mediático y digital para niños, niñas y jóvenes en la ponencia ‘La economía de la atención en la era del algoritmo. Libro Blanco Niñ@s, Jóvenes y Medios’. La presentación de la Cátedra RTVE–USAL correrá a cargo de Esteban Mayoral, subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE.
El acto será clausurado por Mónica Armada, coordinadora del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE.