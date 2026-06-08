RTVE reúne a expertos para debatir sobre la protección de menores en entornos digitales

RTVE ha acogido este lunes en el auditorio de Prado del Rey la jornada ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’, un encuentro que ha reunido a representantes de los ámbitos tecnológico, sanitario, educativo, mediático e institucional para analizar los desafíos que plantean las redes sociales y las nuevas tecnologías para niños y adolescentes.

La cita, organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, se ha estructurado en cuatro mesas redondas centradas en la regulación, la comunicación, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil. Tras cada uno de los debates, los jóvenes asistentes han tenido la oportunidad de intervenir, formular preguntas y compartir sus reflexiones con los ponentes.

La apertura ha corrido a cargo de Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, que ha destacado la importancia de escuchar a las partes implicadas, especialmente a los jóvenes, para comprender las causas profundas de lo que se está convirtiendo en un problema social: “Venimos a este servicio público a escucharos (…) para entender las raíces vertebrales de un problema social que (…) quizá esté poniendo en riesgo la propia dignidad humana de un colectivo de millones de personas en España. Y RTVE no lo va a permitir.”

Cuatro mesas de debate

La primera mesa redonda, titulada ‘Protección y derechos digitales de los menores, el desafío regulatorio de las instituciones’, ha abordado los retos normativos vinculados al entorno digital. En ella han participado Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, y los eurodiputados Adrián Vázquez y Laura Ballarín. Esta última se ha dirigido a los jóvenes de la sala con una advertencia: “Europa es el primer continente del mundo que estamos regulando estos derechos digitales y sobre todo con una máxima: nada es gratis en esta vida (…) Cuando creáis una cuenta de Instagram o Tik Tok y no tenéis que pagar nada, tenéis que pensar por qué no. Porque, básicamente, lo que hacen es recoger nuestros datos para hacer ingresos millonarios”.

En este sentido, Marta Rico, vocal asesora de la Agencia Española de Protección de Datos, que también ha formado parte de la mesa, ha añadido: “Los datos no son gratis. son un negocio enorme. Sed conscientes de que tenéis unos derechos que tenéis que proteger.”

La segunda sesión, ‘Informar sin alarmar: construyendo el debate público ante el fenómeno de las redes y los menores’, ha reunido a representantes de medios de comunicación y especialistas en comunicación e inteligencia artificial. Han intervenido Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, que ha hablado sobre la colaboración que existe en la UER para luchar contra las fake news y la IA como herramienta de desinformación: “lo que hacemos es sumar fuerzas de cada una de nuestras radiotelevisiones, de cómo nos organizamos (…) de cómo están funcionando las cosas en cada país para ponerlas en común y tener ejemplo de cómo se hace en otros sitios (…) colaboración total e intentar, sobre todo, sumar”.

Marta Ribas ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

En la mesa de debate la han acompañado Susana Gato, directora adjunta de la Fundación Atresmedia; Madiana Asseraf, directora de Desarrollo Corporativo e Iniciativas Estratégicas de la Unión Europea de Radiodifusión, y Carmen Torrijos, lingüista computacional y experta en IA aplicada al lenguaje, que ha hecho mención a la responsabilidad individual frente a la desinformación en redes sociales: “En la construcción del pensamiento crítico hay una responsabilidad social que es seguir exigiendo a las plataformas de las redes sociales la responsabilidad que tienen en el control de la desinformación, pero luego hay una responsabilidad individual que tenemos cada persona, de cultivar nuestro pensamiento crítico, de tener una actitud crítica.”

Posteriormente se ha celebrado la mesa ‘Innovar y proteger, el compromiso y responsabilidad de las tecnológicas con el bienestar digital de los menores’, en la que ha participado Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, que ha hecho mención a la necesidad de implantar un sistema de verificación de edad eficaz, que vaya más allá del control parental que es fácilmente evitado por los jóvenes en la actualidad. Junto a él también han hablado Marta Pellico, vicepresidenta de iCmedia, y Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec. Esta última se ha lamentado de que fueran los jóvenes y su entorno los que sufrieran la presión regulatoria de mayor manera que las propias tecnológicas: “La presión creo que esta puesta en ellos y lo que les rodea, las familias, la escuela, los docentes (…) Debemos hacer más larga la lista de deberes de unas tecnológicas que tienen en su mano la capacidad para poder controlar esto de otra manera.” Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, le ha respondido así: ”Las tecnológicas llevan mucho tiempo trabajando en modos parentales, de forma que el consumo sea menor. Estamos trabajando en un dialogo abierto porque somos conscientes de que si la tecnología se utiliza bien es muy potente y muy buena pero, lógicamente, tiene sus riesgos.”

La última mesa, ‘Prevención y educación digital basada en datos, el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil’, ha puesto el foco en las consecuencias del uso de las plataformas digitales para los menores desde una perspectiva sanitaria y académica. En ella han intervenido el doctor David Ezpeleta Echávarri, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, que ha sido muy duro con los dispositivos digitales para niños: ”Son etapas de la vida donde empezamos a experimentar la empatía, los apegos. Cuando empezamos a crear nuestras redes cerebrales, que controlan nuestros impulsos para tomar las mejores decisiones, todas esas conexiones cerebrales que perdamos porque tenemos una pantalla delante, que es mucho menos estimulo que la vida natural, ese potencial neurológico que perdamos no lo vamos a poder recuperar.” Junto a él, también han participado Eva Herrero, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y la doctora Carmen Moreno Ruiz, especialista en psiquiatría infantil y juvenil del Hospital Universitario La Paz, que ha recomendado a los jóvenes hacer un uso responsable de los dispositivos portátiles: “En los estudios que estamos haciendo vemos que hay dos motivos por el que los chavales están enganchados: uno es para quitarse la ansiedad, sobre todo en chicas; y otro es porque tienen un patrón compulsivo. Y que cuando empieza a hacer una cosa, le cuesta dejar de hacerla. La mayor parte de las personas tienen un poco de una y un poco de otra, eso hace que tengamos que estar super atentos."

La jornada ha concluido con la intervención de Marta Ribas, presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE y miembro del Consejo de Administración.