RTVE celebra una jornada sobre el reto de educar y proteger a la juventud ante el desafío digital
- ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’ reunirá a representantes del ámbito tecnológico, sanitario, político y periodístico
- Lunes 8 de junio, a las 11 horas, en el auditorio de Prado del Rey y en directo a través de RTVE Play
RTVE acogerá el próximo lunes, 8 de junio, la jornada ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’ en el auditorio de su sede en Prado del Rey. A través de una serie de charlas, representantes de distintos sectores de la sociedad, como la tecnología, la sanidad, la prensa y la política, debatirán sobre los desafíos del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte de la juventud y la infancia.
Los debates se dividirán en cuatro mesas redondas y, tras cada una de ellas, se dará voz a jóvenes presentes entre el público, que podrán expresar su opinión y plantear preguntas y dudas a los ponentes.
Con el hashtag #MenoresYRedesRTVE, el acto estará moderado por Luismi Palao, periodista de los Telediarios e integrante del equipo de ‘YaTDigo’, un espacio informativo lanzado por RTVE el pasado mes de septiembre enfocado hacia un público joven y difundido exclusivamente en redes sociales.
Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, se ocupará de la apertura de esta jornada, organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE.
Cuatro mesas redondas
La primera mesa redonda llevará el título ‘Protección y derechos digitales de los menores, el desafío regulatorio de las instituciones’. En ella intervendrán Adrián Vázquez, eurodiputado del PP; Laura Ballarín, eurodiputada del PSC; Marta Rico, vocal asesora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef España.
La segunda mesa, protagonizada por los medios de comunicación, se denominará ‘Informar sin alarmar: construyendo el debate público ante el fenómeno de las redes y los menores’. En este apartado debatirán Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE; Susana Gato, directora adjunta de la Fundación Atresmedia y directora de Sostenibilidad de Atresmedia; Carmen Torrijos, lingüista computacional y experta en IA aplicada al lenguaje y a la comunicación; y Madiana Asseraf, directora de Desarrollo Corporativo e Iniciativas Estratégicas de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER).
El acto proseguirá con la mesa ‘Innovar y proteger, el compromiso y responsabilidad de las tecnológicas con el bienestar digital de los menores’. En este debate darán sus puntos de vista Miguel Sánchez Galindo, director general de Digital.ES; Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación); Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación, y Marta Pellico, vicepresidenta de iCmedia.
En la cuarta y última mesa, ‘Prevención y educación digital basada en datos, el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil’, participarán personalidades de los sectores sanitario y académico. Por parte del primero estarán el doctor David Ezpeleta Echávarri, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), y la doctora Carmen Moreno Ruiz, psiquiatra, investigadora y jefa de sección del Departamento de Psiquiatría Infantil y del Adolescente del Hospital Universitario La Paz; por el segundo lo harán Eva Herrero, profesora de Periodismo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora principal del proyecto AMIKIDS-EP, y Laura Cuesta, fundadora y CEO de educaciondigitalparafamilias.com y profesora de Comunicación, Marketing Digital y Medios Sociales de la también madrileña Universidad Camilo José Cela.
El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, cuya presidencia ostenta Marta Ribas, miembro del Consejo de Administración de RTVE, cerrará esta jornada que será retrasmitida en directo por los canales digitales de RTVE.