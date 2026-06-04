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Comunicación RTVE

RTVE celebra una jornada sobre el reto de educar y proteger a la juventud ante el desafío digital

  • ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’ reunirá a representantes del ámbito tecnológico, sanitario, político y periodístico
  • Lunes 8 de junio, a las 11 horas, en el auditorio de Prado del Rey y en directo a través de RTVE Play
Detalle del cartel de la Jornada 'Menores conectados' de RTVE
Detalle del cartel de la Jornada 'Menores conectados' de RTVE
PRENSA RTVE

RTVE acogerá el próximo lunes, 8 de junio, la jornada ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’ en el auditorio de su sede en Prado del Rey. A través de una serie de charlas, representantes de distintos sectores de la sociedad, como la tecnología, la sanidad, la prensa y la política, debatirán sobre los desafíos del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte de la juventud y la infancia.

Los debates se dividirán en cuatro mesas redondas y, tras cada una de ellas, se dará voz a jóvenes presentes entre el público, que podrán expresar su opinión y plantear preguntas y dudas a los ponentes.

Con el hashtag #MenoresYRedesRTVE, el acto estará moderado por Luismi Palao, periodista de los Telediarios e integrante del equipo de ‘YaTDigo’, un espacio informativo lanzado por RTVE el pasado mes de septiembre enfocado hacia un público joven y difundido exclusivamente en redes sociales.

Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, se ocupará de la apertura de esta jornada, organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE. 

Cuatro mesas redondas

La primera mesa redonda llevará el título ‘Protección y derechos digitales de los menores, el desafío regulatorio de las instituciones’. En ella intervendrán Adrián Vázquez, eurodiputado del PP; Laura Ballarín, eurodiputada del PSC; Marta Rico, vocal asesora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef España.

La segunda mesa, protagonizada por los medios de comunicación, se denominará ‘Informar sin alarmar: construyendo el debate público ante el fenómeno de las redes y los menores’. En este apartado debatirán Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE; Susana Gato, directora adjunta de la Fundación Atresmedia y directora de Sostenibilidad de Atresmedia; Carmen Torrijos, lingüista computacional y experta en IA aplicada al lenguaje y a la comunicación; y Madiana Asseraf, directora de Desarrollo Corporativo e Iniciativas Estratégicas de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER).

El acto proseguirá con la mesa ‘Innovar y proteger, el compromiso y responsabilidad de las tecnológicas con el bienestar digital de los menores’. En este debate darán sus puntos de vista Miguel Sánchez Galindo, director general de Digital.ES; Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación); Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación, y Marta Pellico, vicepresidenta de iCmedia.

En la cuarta y última mesa, ‘Prevención y educación digital basada en datos, el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil’, participarán personalidades de los sectores sanitario y académico. Por parte del primero estarán el doctor David Ezpeleta Echávarri, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), y la doctora Carmen Moreno Ruiz, psiquiatra, investigadora y jefa de sección del Departamento de Psiquiatría Infantil y del Adolescente del Hospital Universitario La Paz; por el segundo lo harán Eva Herrero, profesora de Periodismo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora principal del proyecto AMIKIDS-EP, y Laura Cuesta, fundadora y CEO de educaciondigitalparafamilias.com y profesora de Comunicación, Marketing Digital y Medios Sociales de la también madrileña Universidad Camilo José Cela.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, cuya presidencia ostenta Marta Ribas, miembro del Consejo de Administración de RTVE, cerrará esta jornada que será retrasmitida en directo por los canales digitales de RTVE.

RTVE

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