RTVE celebra una jornada sobre el reto de educar y proteger a la juventud ante el desafío digital

RTVE acogerá el próximo lunes, 8 de junio, la jornada ‘Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva’ en el auditorio de su sede en Prado del Rey. A través de una serie de charlas, representantes de distintos sectores de la sociedad, como la tecnología, la sanidad, la prensa y la política, debatirán sobre los desafíos del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías por parte de la juventud y la infancia.

Los debates se dividirán en cuatro mesas redondas y, tras cada una de ellas, se dará voz a jóvenes presentes entre el público, que podrán expresar su opinión y plantear preguntas y dudas a los ponentes.

Con el hashtag #MenoresYRedesRTVE, el acto estará moderado por Luismi Palao, periodista de los Telediarios e integrante del equipo de ‘YaTDigo’, un espacio informativo lanzado por RTVE el pasado mes de septiembre enfocado hacia un público joven y difundido exclusivamente en redes sociales.

Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, se ocupará de la apertura de esta jornada, organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE.