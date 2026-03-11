RTVE tendrá un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia
- El Consejo de Administración de RTVE aprobó este lunes por unanimidad esta iniciativa pionera
- El órgano tendrá carácter consultivo y estará presidido por la consejera Marta Ribas
- Trabajará para el impulso, seguimiento y asesoramiento interno en la Corporación en materia de infancia y adolescencia
El Consejo de Administración de RTVE aprobó este lunes por unanimidad, en una sesión extraordinaria celebrada en Málaga, la creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación. Se trata de una iniciativa pionera en el ámbito de las corporaciones audiovisuales en España y estará presidido por la consejera Marta Ribas.
El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia nace de un compromiso alcanzado por el Ministerio de Juventud e Infancia y RTVE. Es un órgano colegiado, de carácter consultivo, para el impulso, seguimiento y asesoramiento interno en la Corporación en materia de infancia y adolescencia.
Servirá para poner en valor, revisar, ayudar a actualizar y mejorar contenidos audiovisuales de RTVE destinados a infancia y adolescencia, así como todos los contenidos informativos o de programas que se refieran a ellos y ellas. Además, garantizará que todos los contenidos de RTVE cumplen con las normativas y instrucciones internas en cuanto a protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
“En un momento en que el consumo audiovisual de la infancia y la adolescencia está en continuo cambio y en que hay abierto un amplio debate en la sociedad sobre cómo acompañar y proteger a los/las menores de contenidos perjudiciales para ellos, RTVE refuerza su valor de servicio público también en este ámbito”, destaca Marta Ribas, presidenta del Observatorio.
Composición del Observatorio
El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, al igual que el Observatorio de Igualdad de RTVE, creado en 2017, depende directamente de la Secretaría General y del Consejo de Administración. Formarán parte de él las direcciones ejecutivas de todas las áreas de la Corporación implicadas (TVE, RNE, Clan, RTVE Play, Contenidos informativos, Comunicación, RTVE Instituto, Desarrollo corporativo, Defensoría de la Audiencia, Observatorio de Igualdad, Asesoría Jurídica), así como representación de la plantilla a través de los sindicatos.
También participarán en él organizaciones de la sociedad civil representativas del sector. Inicialmente serán el Consejo Estatal de Participación de Infancia y Adolescencia (CEPIA), Consejo de la Juventud, Unicef España, Save the Children y la Plataforma de Infancia.