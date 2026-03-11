RTVE tendrá un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

El Consejo de Administración de RTVE aprobó este lunes por unanimidad, en una sesión extraordinaria celebrada en Málaga, la creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación. Se trata de una iniciativa pionera en el ámbito de las corporaciones audiovisuales en España y estará presidido por la consejera Marta Ribas.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia nace de un compromiso alcanzado por el Ministerio de Juventud e Infancia y RTVE. Es un órgano colegiado, de carácter consultivo, para el impulso, seguimiento y asesoramiento interno en la Corporación en materia de infancia y adolescencia.

Servirá para poner en valor, revisar, ayudar a actualizar y mejorar contenidos audiovisuales de RTVE destinados a infancia y adolescencia, así como todos los contenidos informativos o de programas que se refieran a ellos y ellas. Además, garantizará que todos los contenidos de RTVE cumplen con las normativas y instrucciones internas en cuanto a protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

“En un momento en que el consumo audiovisual de la infancia y la adolescencia está en continuo cambio y en que hay abierto un amplio debate en la sociedad sobre cómo acompañar y proteger a los/las menores de contenidos perjudiciales para ellos, RTVE refuerza su valor de servicio público también en este ámbito”, destaca Marta Ribas, presidenta del Observatorio.