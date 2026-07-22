La Comisión Territorial del Consejo de Administración de RTVE visita el Centro Territorial de las Islas Baleares

La Comisión Territorial del Consejo de Administración de RTVE visitó este martes 21 de julio en Palma las instalaciones del Centro Territorial de RTVE en las Islas Baleares.

La Comisión Territorial es la encargada de analizar el funcionamiento y el trabajo de los centros y las unidades informativas que RTVE tiene desplegados por toda España. Está presidida por Miquel Calçada y forman parte de ella María Solana, Angélica Rubio, Rubén Moreno, Marina Vila, Mercedes de Pablo y Marta Ribas.

Los miembros de la Comisión fueron recibidos por el director del Centro Territorial de RTVE en las Islas Baleares, Pau Fons. En la visita recorrieron las instalaciones y conocieron los flujos de trabajo del centro, además de celebrar una reunión de la Comisión.

Se trata de la tercera visita a centros territoriales de RTVE de la Comisión desde su constitución tras las realizadas a los centros de Castilla-La Mancha y Andalucía.