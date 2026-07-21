RTVE refuerza su compromiso con la animación española con la firma de un convenio de colaboración con DIBOOS y PROA

RTVE ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales (DIBOOS) y Productors Audiovisuals Federades (PROA) para reforzar el desarrollo de la animación española mediante una mayor cooperación en los ámbitos de la producción, la financiación y la promoción de contenidos audiovisuales.

El acuerdo ha sido suscrito en Prado del Rey por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales; la presidenta de la Junta Directiva de DIBOOS, Nathalie Martínez, y el presidente de la asociación ProAnimats y, como tal, también vicepresidente de la Junta Directiva de la federación PROA, Iván Agenjo Castaño.

Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la coordinación entre RTVE y las principales organizaciones representativas del sector para favorecer el crecimiento de la industria de la animación, impulsar nuevos proyectos y contribuir al incremento de la cantidad y la calidad de las obras audiovisuales de animación producidas en España.

Se trata del primer convenio de colaboración que RTVE firma con el sector de la producción independiente, lo que demuestra la voluntad de RTVE de fortalecer la producción de contenido infantil y familiar, avanzando en la senda de protección de los menores.

En el marco del convenio, DIBOOS y PROA colaborarán en la promoción de la industria de la animación y contribuirán a dar visibilidad al papel de RTVE como socio estratégico en el desarrollo de los proyectos. Asimismo, ambas federaciones promoverán entre sus empresas asociadas buenas prácticas en ámbitos como la igualdad de oportunidades, la diversidad, la prevención del acoso, el uso responsable de la inteligencia artificial con pleno respeto a la propiedad intelectual, la protección de la infancia y la formación de nuevos profesionales.

Con este acuerdo, RTVE reafirma su compromiso con el impulso de la animación europea y, especialmente, de la animación española. En 2025, el 73,75 % de las emisiones de Clan correspondieron a obras europeas, un porcentaje que supera ampliamente los mínimos establecidos por la legislación vigente. Dentro de esa cifra, la producción española representó el 41,48 % de la programación del canal, consolidándose como el país con mayor presencia en la oferta de Clan y reflejando la apuesta de RTVE por la industria audiovisual nacional.

Acerca de DIBOOS DIBOOS es la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales, la entidad que representa a la industria española de la animación y los VFX. A través de las asociaciones que la integran, AEPA y PROANIMATS, reúne a las principales empresas productoras del sector en España. Su misión es impulsar, defender y promover el desarrollo de la industria de la animación y los efectos visuales, favoreciendo su crecimiento, internacionalización, competitividad e innovación. DIBOOS trabaja para fortalecer el ecosistema audiovisual español, fomentar el talento y la creación de propiedad intelectual, y consolidar la animación y los VFX como un sector estratégico de la economía creativa, con una destacada capacidad de exportación y generación de empleo cualificado. Actualmente, DIBOOS representa a un sector reconocido en todo el mundo por la calidad de sus producciones y por su creciente presencia en los principales mercados y foros audiovisuales del mundo.