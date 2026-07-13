RTVE, finalista en los FIAT/IFTA Awards 2026 por un proyecto de IA que transforma el archivo sonoro de RNE

RTVE ha sido seleccionada como finalista en los FIAT/IFTA Awards 2026, los galardones de referencia internacional que reconocen las mejores iniciativas de innovación, preservación y gestión del patrimonio audiovisual. El proyecto ‘Voices Unlocked: Activating the Sound Archive of RNE through AI’ competirá en la categoría Media Management, que distingue las soluciones más innovadoras para la gestión y puesta en valor de los archivos de medios audiovisuales. Los premios se entregarán del 6 al 9 de octubre en la Conferencia Mundial de FIAT/IFTA que se celebrará en Sao Paulo.

La candidatura reconoce un proyecto concebido, diseñado y desarrollado íntegramente por elequipo de Inteligencia Artificial de la Dirección de Sistemas e Innovación de RTVE, que aplica tecnologías de IA para convertir el archivo sonoro de Radio Nacional de España en un recurso mucho más accesible, reutilizable e inteligente.

El proyecto representa un importante avance en la evolución de los archivos audiovisuales, al combinar tecnologías de transcripción automática, identificación de locutores, segmentación temática, análisis semántico y clasificación inteligente, permitiendo automatizar procesos complejos y facilitar nuevas formas de descubrir, analizar y reutilizar décadas de patrimonio sonoro. Todo ello ha sido desarrollado sobre una arquitectura propia, diseñada específicamente para responder a las necesidades de RTVE y garantizar la transparencia, la trazabilidad y la escalabilidad del sistema.

Del archivo al conocimiento ‘Voices Unlocked’ parte de una visión clara: transformar el archivo sonoro de RNE desde un repositorio documental hacia una plataforma activa de conocimiento. Gracias a la IA, el sistema es capaz de procesar automáticamente miles de horas de audio, generar transcripciones de alta precisión, identificar las diferentes voces que intervienen en una grabación, clasificar los contenidos por temática y enriquecer los metadatos mediante análisis semántico. Estas capacidades facilitan la localización de contenidos y abren nuevas posibilidades para periodistas, documentalistas, investigadores y futuros servicios a la ciudadanía. Además, la solución permite automatizar procesos regulatorios y generar indicadores de forma objetiva y verificable, consolidando un modelo de uso responsable y explicable de la inteligencia artificial aplicado a un medio público.

Innovación desarrollada íntegramente en RTVE Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que ha sido desarrollado íntegramente por el equipo de Inteligencia Artificial de la Dirección de Sistemas e Innovación de RTVE, sin recurrir a soluciones cerradas de terceros. El equipo ha diseñado la arquitectura tecnológica completa y ha construido una plataforma preparada para evolucionar y adaptarse a nuevos casos de uso dentro de la Corporación. Este enfoque sitúa a RTVE como una de las radiotelevisiones públicas europeas que están impulsando el desarrollo de soluciones propias de inteligencia artificial aplicadas a la gestión documental y al patrimonio audiovisual.