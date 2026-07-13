La 1 lidera el domingo (12,4%) con su oferta de cine, informativos, actualidad y los Sanfermines

La audiencia apoyó este domingo la oferta de La 1 (12,4%), lider del día, con una propuesta en la que brillaron los datos del cine, que protagonizó toda la tarde y noche. Una oferta que se completa con información, actualidad y los Sanfermines, con la que se impuso en las franjas de madrugada (7,7%), mañana (17,9%), tarde (10%) y prime time (13,1%)

El estreno de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’ lideró en el prime time con un 13,7% de cuota y 1.295.000 espectadores de media en La 1. Más de 4 millones de espectadores únicos vieron la esta comedia dramática que recrea las vivencias de Gila en la guerra y que triunfó entre todos los públicos: de 4 a 12 (9,7%), de 13 a 24 (17,1%), de 45 a 64 (15,7%), y de 65 a 74 años (16,1%).