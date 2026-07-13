La 1 lidera el domingo (12,4%) con su oferta de cine, informativos, actualidad y los Sanfermines
- Se impone en las franjas de madrugada (7,7%), mañana (17,9%), tarde (10%) y prime time (13,1%)
- El estreno de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’ destaca en el prime time con un 13,7% y más de 4 millones de espectadores únicos
- En la mañana lidera el sexto encierro de San Fermín con un 65,2%
- En La 2 la novena etapa del Tour de Francia fue lo más visto (8,1%)
La audiencia apoyó este domingo la oferta de La 1 (12,4%), lider del día, con una propuesta en la que brillaron los datos del cine, que protagonizó toda la tarde y noche. Una oferta que se completa con información, actualidad y los Sanfermines, con la que se impuso en las franjas de madrugada (7,7%), mañana (17,9%), tarde (10%) y prime time (13,1%)
El estreno de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’ lideró en el prime time con un 13,7% de cuota y 1.295.000 espectadores de media en La 1. Más de 4 millones de espectadores únicos vieron la esta comedia dramática que recrea las vivencias de Gila en la guerra y que triunfó entre todos los públicos: de 4 a 12 (9,7%), de 13 a 24 (17,1%), de 45 a 64 (15,7%), y de 65 a 74 años (16,1%).
Tarde de cine y memoria
Acompañando al estreno de la película de Gila, la tarde de cine de La 1 estuvo dedicada a la Guerra Civil, a punto de cumplirse los 90 años del comienzo. ‘El maestro que prometió el mar’ abría esta tarde de cine de domingo con un 11,4% de cuota, 956.000 espectadores de media y más de 2,8 millones de contactos. A continuacion también lideró ‘La Vaquilla’ con un 10,6% de cuota, 844.000 espectadores y más de 3,1 millones de contactos.
La información, la crónica social y el Tour
Muy pendientes de la última hora en del incendio Los Gallardos, y toda la información, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, la segunda edición del TD Fin de Semana lideró con un 15,4% de cuota y 1.338.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas, y más de 3 millones de espectadores únicos. La primera edición logró un 16,3% y 1.370.000 espectadores, con 2,3 millones de contactos.
Y la información de Fin de Semana 24 horas, con Igor Gómez, lideró por la mañana con un 33,9% de cuota en La 1 y Canal 24 horas y más de 1.6 millones de espectadores únicos.
En la mañana, el sexto encierro de los sanfermines alcanzó un 65,2% de cuota y 997.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas. El programa ‘Vive San Fermín’ lideró un dçia más con un 51,6% de cuota y 587.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas.
Completa los buenos datos de la jornada las emisiones de ‘Viaje al centro de la tele’, que lidera en sus tres emisiones por la mañana en La 1, con un 12,7% y 1.157.000 espectadores únicos en la tercera de sus entregas.
‘DCorazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, logra un 12,4% de cuota, su tercer mejor dato del año en La 1. Reúne 717.000 espectadores de media y más de 2,8 millones de contactos. Lidera entre la audiencia de 25 a 64 años: 25-44 (11,8%) y de 45 a 64 (12,8%)
Y en La 2 la novena etapa del Tour de Francia, fue lo más visto este domingo con 676.000 espectadores de media y más de 1,4 millones de contactos (8,1% de cuota) .