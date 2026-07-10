Domingo de cine en La 1 por el 90º aniversario de la Guerra Civil con el estreno de '¿Es el enemigo? La película de Gila'

Este mes se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil. Para recordarlo La 1 ha seleccionado una serie de títulos en los que el cine español ha reflejado la contienda. Distintas propuestas que van desde el drama a la comedia dramática, entre las que destaca el estreno de la cinta participada por RTVE ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, una fábula antibelicista dirigida por Alexis Morante y protagonizada por Óscar Lasarte, que retrata a un joven Miguel Gila al comienzo de la Guerra Civil. Una emisión que, además, recordará al genial cómico cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento.

La película se presentó en el Festival de San Sebastián en 2024 y se estrenó en cines en diciembre de ese año. Narra los trágicos sucesos que Miguel Gila vivió en la guerra y cómo los trasladó a su humor. Basada en hechos reales y en sus propios monólogos, cuenta la transformación de Miguel a Gila, el cómico que todos conocemos, y reinventa todos esos momentos que años más tarde inspirarían sus chistes.

Imagen de ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’

Acompañando al joven Óscar Lasarte en su primer papel protagonista, completan el reparto Carlos Cuevas, Natalia De Molina, Salva Reina, Iván Villanueva, Antonio Bachiller y David Elvira, además de Adelfa Calvo y Vicente Romero. Inspirada en ‘El libro de Gila. Antología cómica de obra y vida’, la película está escrita por Alexis Morante y Raúl Santos a partir de un argumento de José Alba y el propio Morante ,con el apoyo de Malena Gila, hija del humorista.