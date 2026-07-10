Domingo de cine en La 1 por el 90º aniversario de la Guerra Civil con el estreno de '¿Es el enemigo? La película de Gila'
- Será el título de ‘La Película de la Semana’, que, además, conmemora el 25º aniversario de la muerte de Miguel Gila
- ‘El maestro que prometió el mar’, ‘La vaquilla’, ‘La mula’ y ‘Gernika. The movie’ completan el ciclo de cine temático
- Domingo 12 de julio, a partir de las 15:50 horas en La 1 y RTVE Play
Este mes se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil. Para recordarlo La 1 ha seleccionado una serie de títulos en los que el cine español ha reflejado la contienda. Distintas propuestas que van desde el drama a la comedia dramática, entre las que destaca el estreno de la cinta participada por RTVE ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, una fábula antibelicista dirigida por Alexis Morante y protagonizada por Óscar Lasarte, que retrata a un joven Miguel Gila al comienzo de la Guerra Civil. Una emisión que, además, recordará al genial cómico cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento.
La película se presentó en el Festival de San Sebastián en 2024 y se estrenó en cines en diciembre de ese año. Narra los trágicos sucesos que Miguel Gila vivió en la guerra y cómo los trasladó a su humor. Basada en hechos reales y en sus propios monólogos, cuenta la transformación de Miguel a Gila, el cómico que todos conocemos, y reinventa todos esos momentos que años más tarde inspirarían sus chistes.
Acompañando al joven Óscar Lasarte en su primer papel protagonista, completan el reparto Carlos Cuevas, Natalia De Molina, Salva Reina, Iván Villanueva, Antonio Bachiller y David Elvira, además de Adelfa Calvo y Vicente Romero. Inspirada en ‘El libro de Gila. Antología cómica de obra y vida’, la película está escrita por Alexis Morante y Raúl Santos a partir de un argumento de José Alba y el propio Morante ,con el apoyo de Malena Gila, hija del humorista.
Jornada de cine conmemorativo
A lo largo de la tarde-noche del domingo La 1 emitirá otros cuatro títulos que, con distintos enfoques y tonos, han reflejado la Guerra Civil.
El ciclo comenzará con ‘El maestro que prometió el mar’ (15:50 horas), un éxito de taquilla y de audiencia en su estreno en La 1, basado en la historia real de Antoni Benaiges, que estuvo nominada a cinco premios Goya. Este drama, protagonizado por Enric Auqer y dirigido por Patricia Font, revive la historia de Antoni Benaiges, maestro republicano asesinado por los falangistas al comienzo de la Guerra Civil en Bañuelos de Bureba (Burgos).
A las 17:25 horas, ‘La vaquilla’, una propuesta muy diferente, desde el humor de Luis Garcia Berlanga. Un clásico de nuestro cine con la historia de un grupo de combatientes republicanos que deciden raptar a la vaquilla del enemigo. En el reparto, Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán y Juanjo Puigcorbé.
Le seguirá en la programación ‘La mula’ (19:25 horas), una comedia dramática protagonizada por Mario Casas, con María Valverde, Secun de la Rosa, Luis Callejo y Daniel Grao entre sus intérpretes y dirigida por Michael Radford. Se fija también en hechos reales, con la historia de un joven de Jaén que combate en el bando nacional.
Para cerrar la noche, y tras ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, se ofrecerá ‘Gernika. The movie’ (23:35 horas) un drama bélico de Koldo Serra que cuenta una historia de amor e ideales durante el bombardeo de Gernika en 1937. Protagonizada por María Valverde, James D´Arcy y Jack Davenport.