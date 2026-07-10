Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 7 entre Hagetmau y Burdeos

Este viernes 10 de julio se disputa la etapa 7 del Tour de Francia 2026 entre las localidades de Hagetmau y Burdeos, de 175,1 kilómetros de recorrido y un perfil llano con tan solo el Col de Béguey (4ª categoría) a 25 kilómetros de la línea de meta, que augura una llegada al sprint entre los velocistas del pelotón.

Tras la victoria de Tadej Pogacar en la etapa 6 donde recuperó el maillot amarillo, el esloveno afronta un nuevo escenario en el Tour, donde previsiblemente pasará a tener un mayor control de la carrera para defender los más de dos minutos y medio de diferencia que tiene en la clasificación general con respecto a Jonas Vingegaard.

Tras abandonar los Pirineos, el pelotón pone rumbo a Burdeos a través del bosque de las Landas, que dejará poco margen a los corredores escapados para atrapar a los equipos de los favoritos del esprint. Si se aplican y se concentran en este objetivo, los equipos más potentes llegarán a tiempo a los andenes del Garona para terminar a una velocidad de vértigo frente a la plaza de Quinconces, donde se espera un final al sprint.

La jornada se presenta como una nueva oportunidad para los sprinters, quienes tras el sprint intermedio de Vic-en-Bigorre en el punto kilométrico 113 deberán estar atentos en el Col de Béguey (4ª categoría), a 25 kilómetros de la llegada para preparar una llegada masiva para la que trabajarán los lanzadores de sus equipos.

El danés Jasper Phipsen en 2023, y el británico Mark Cavendish en 2010 han sido los dos últimos ganadores de una etapa del Tour de Francia con final en Burdeos.