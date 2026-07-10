Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 8 entre Périgueux y Bergerac

El Tour se interna en el centro de Francia con un bonito recorrido por el departamento de la Dordoña, pero sin tantas dificultades como para evitar, previsiblemente, otra resolución al sprint por segundo día seguido.

Con el liderazgo del esloveno Tadej Pogacar (UAE), los ciclistas partirán este sábado de Périgueux en la octava etapa y se pondrán en marcha por carreteras secundarias y reviradas, tan típicas como estimulantes para los sentidos.

Mapa de la etapa letour.fr

La etapa del sábado del Tour: momentos clave El pelotón pasará junto a la cueva de Lascaux, entre otros lugares muy visitados de las bucólicas comarcas del Perigord. Justo después de atravesar la muy turística localidad de Sarlat puede llegar un momento clave, pensando sobre todo en la lucha por el maillot verde de los puntos. Y es que el sprint intermedio de la jornada estará situado en Saint Cyprien, justo entre las dos cotas puntuables de la jornada (Domme, 3,7 km al 3,3% de desnivel medio; y Buisson-de-Cadouin, 2,2 km al 5,6%). Pero pensando en la resolución de la etapa, estos dos repechos de cuarta categoría no deberían condicionar demasiado. Todavía hay bastante distancia hasta el final (el último está a 40 km) y el terreno posterior es más favorable para la persecución. Así que el desenlace más previsible en Bergerac es un sprint masivo. Ojo eso sí al callejeo, con varios giros de 90º, el último a solo 500 metros para la meta. Esta localidad es conocida por los aficionados españoles por la exhibición que dio Miguel Indurain en una contrarreloj en el Tour de 1994. La última vez que se llegó aquí, en 2017, ganó al sprint Marcel Kittel. En lo que va de Tour los velocistas puros han tenido dos oportunidades y han salido ganadores el neerlandés Olav Kooij (Decathlon) en la quinta etapa, y el belga Tim Merlier en la séptima este viernes en Burdeos.