Mundial 2026, en directo hoy, 10 de julio: España - Bélgica o cómo romper una maldición de hace 40 años

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este 10 de julio vuelve la Roja: la selección española se 'juega los cuartos'. Este viernes se juega el España - Bélgica con el pase a semifinales en juego a partir de las 21:00 horas, en directo por La 1 y RTVE Play..

La selección española llegaba en 1986 a cuartos de final con una euforia desmedida después de haber goleado a Dinamarca por 5-1 con cuatro goles de Emilio Butragueño. España trasnochó para ver la victoria en Querétaro, que ya ha quedado para la historia de nuestros Mundiales. Nada hacía presagiar lo que vendría después contra Bélgica. Si lo anterior pasó a la historia en positivo, aquella fatídica tanda de penaltis lo hizo en lo negativo. Si pasa, sería la segunda vez desde 2010 y entonces se llegó a lo más alto. Francia espera en semifinales. Prestaremos igualmente atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.