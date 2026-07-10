Mundial 2026, en directo hoy, 10 de julio: España - Bélgica o cómo romper una maldición de hace 40 años
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido España - Bélgica de cuartos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este 10 de julio vuelve la Roja: la selección española se 'juega los cuartos'. Este viernes se juega el España - Bélgica con el pase a semifinales en juego a partir de las 21:00 horas, en directo por La 1 y RTVE Play..
La selección española llegaba en 1986 a cuartos de final con una euforia desmedida después de haber goleado a Dinamarca por 5-1 con cuatro goles de Emilio Butragueño. España trasnochó para ver la victoria en Querétaro, que ya ha quedado para la historia de nuestros Mundiales. Nada hacía presagiar lo que vendría después contra Bélgica. Si lo anterior pasó a la historia en positivo, aquella fatídica tanda de penaltis lo hizo en lo negativo. Si pasa, sería la segunda vez desde 2010 y entonces se llegó a lo más alto. Francia espera en semifinales. Prestaremos igualmente atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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12:35
No mires, pero en Teledeporte estamos reviviendo ahora mismo el España - Bélgica de 1986. Trauma a desbloquear.
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12:15
Mensaje de Salah en sus redes sociales: "Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional. Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza".
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12:00
A pesar de todo el empeño que se puso en Francia, sí que hubo algo que lamentar. Informa Efe de que una joven de 17 años murió durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras caer de un camión mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, informó la prensa francesa.
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11:45
"Hoy no toca hablar del Mundial 2030... quedan mucho meses para tomar una decisión de ese calado". La respuesta de Rafael Louzán cuando le preguntan si Marruecos acogerá la final del Mundial dentro de 4 años, una posibilidad que ha surgido a raíz de una información en The Objective. El presidente de la RFEF pide estar centrados en el partido de este viernes de la selección española frente a Bélgica.
“¿¿"Hoy no toca hablar del Mundial 2030... quedan mucho meses para tomar una decisión de ese calado"— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 10, 2026
¿¿La respuesta de Rafael Louzán cuando le preguntan si Marruecos acogerá la final del Mundial dentro de 4 años
¿El presidente de @rfef pide estar centrados en el partido de este… pic.twitter.com/mPB2lW8oDC“
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11:30
¿Argentina 2022 o España 2024? La última campeona del mundo frente a la última campeona de Europa: el duelo de la Finalissima que nunca se dio. Vídeo de Rubén Heras, enviado especial.
“¿¿ ¿Argentina 2022 o España 2024?— Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026
La última campeona del mundo frente a la última campeona de Europa: el duelo de la Finalissima que nunca se dio
¿ España-Bélgica en directo, este viernes a las 21:00 en La 1 y RTVE Play#FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA #MundialRTVE #argentina… pic.twitter.com/6xVIJJWnce“
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11:15
En la rueda de prensa previa del España - Bélgica, Luis de la Fuente respondió a la pregunta de un periodista argentino sobre Messi: "Parece que tiene 19 años o 23", dijo el seleccionador español.
“¿¿ "Messi parece que tiene 19 años o 23"— Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026
Luis de la Fuente elogia al astro argentino, pero una hipotética final contra ¿¿ queda lejos. Primero, a ganar a Bélgica.
¿ España - Bélgica en directo, a las 21:00 en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/yIZ27idIL4“
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11:00
Te recordamos la encuesta que ya iniciamos hace un par de días. ¿Logrará España romper la maldición?
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10:50
Todos recordamos aquella tanda...
España - Bélgica: la Roja busca cerrar una herida que lleva cuarenta años abierta
La selección española tiene este viernes la oportunidad de superar dos traumas del pasado: regresar a las semifinales del Mundial dieciséis años después y vengarse de la derrota ante Bélgica en cuartos de final del Mundial de México 1986. Por Adrián Herrero.
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10:40
España vuelve a escena esta tarde. Bélgica es el rival de la selección española y ambas se verán las caras a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Los Ángeles, en el encuentro retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play.
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10:30
Buenos días, España. Viernes 10 de julio de 2026 y volvemos a tener una fecha grabada en rojo, el color de la camiseta de la selección española, que se juega los cuartos... los de final del Mundial contra Bélgica. Lo veremos en directo en La 1 y RTVE Play a partir de las 21:00 horas.