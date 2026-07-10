España - Bélgica: la Roja busca cerrar una herida que lleva cuarenta años abierta

La selección española tiene este viernes la oportunidad de superar dos traumas del pasado: regresar a las semifinales del Mundial dieciséis años después y vengarse de la derrota ante Bélgica en cuartos de final del Mundial de México 1986.

La Roja llega en un buen momento. Es la única selección que todavía no ha encajado ni un solo gol en el torneo y viene de eliminar a una de las favoritas, Portugal, en octavos de final, con el añadido de haberlo conseguido en el tiempo de descuento con el tanto de Mikel Merino. El equipo llega al duelo de Los Ángeles en una trayectoria claramente ascendente en cuanto a juego y sensaciones.

En frente estará Bélgica, un equipo que también ha crecido con el paso de los partidos y que viene de golear a Estados Unidos en octavos. Los belgas han perdido a la mayoría de efectivos de su generación dorada, pero sigue contando con jugadores diferenciales en su puesto.

España, en dinámica positiva y con la moral por las nubes El triunfo de la selección española ante Portugal ha significado la rúbrica definitiva al cambio de dinámica de la Roja. La sensación de que el conjunto de Luis de la Fuente está yendo de menos a más en el torneo se ha confirmado. España está cada vez más cómoda sobre el verde, domina los partidos y apenas concede ocasiones a los rivales. Prueba de ello es que no ha recibido ningún gol en lo que va de torneo. El récord de imbatibilidad de Unai Simón sigue creciendo y se sitúa ya en los 609 minutos. Una consistencia defensiva que está siendo uno de los factores que explican que España haya crecido en el torneo. En una entrevista con RTVE, Oyarzabal señaló como una de las claves "la solidez, sobre todo a nivel defensivo, de no conceder, de que nos generen pocas ocasiones y que luego la gran mayoría de veces creando ocasiones en algún momento vamos a acertar". Oyarzabal, a RTVE: "Ojalá no marcar ningún gol más y que la cosa vaya bien a nivel colectivo" ROI GROBA (ENTREVISTA) / ADRIÁN HERRERO (TEXTO) (ENVIADOS ESPECIALES AL MUNDIAL 2026) Una efectividad en la retaguardia que la Roja hizo evidente ante Portugal. España dominó el encuentro en casi todas sus fases. Solo el buen hacer de Diogo Costa y la falta de acierto del ataque retrasaron el tanto del triunfo, que llegó en el minuto 91 por medio de Mikel Merino. Como era de esperar, Portugal amenazó, pero la selección volvió a conceder poco (solo recibió dos tiros a puerta) y aguantó su portería a cero un partido más. Luis de la Fuente ha encontrado por fin su once tipo, con Pedro Porro en el lateral derecho y Dani Olmo en la mediapunta. Una alineación que no parece que vaya a modificar en el encuentro ante Bélgica y menos viendo el crecimiento de algunos de sus efectivos. El gran ejemplo es Rodri, que dio un clínic ante Portugal y que poco a poco se acerca a su mejor nivel. Rodri, el faro de España que crece conforme avanza el Mundial y acerca a la Roja a su mejor versión ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) Al buen rendimiento del equipo titular se ha añadido el papel decisivo de los suplentes. Ferran y Mikel Merino, dos futbolistas que salieron desde el banquillo, fabricaron el gol que le dio a España el triunfo ante el combinado luso. "Todos somos importantes, juegues más o menos, los partidos se cierran y aparecen los del banquillo. Tenemos que estar todos juntos, a una, es una de las claves del éxito", aseguró al respecto Dani Olmo en rueda de prensa esta semana. Dani Olmo: "Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy, pero no es ningún problema" Una profundidad de banquillo a la que Luis de la Fuente también quiso dar reconocimiento en la rueda de prensa previa al choque: "Los que nos hacen mejores son los que juegan menos. Tienen un comportamiento excepcional después del partido, entrenan como si les fuera a vida en ello, no ponen una mala cara". El seleccionador tiene a los 26 jugadores disponibles para el encuentro.

Luis de la Fuente da valor a llegar a cuartos de final Como viene siendo habitual, Luis de la Fuente se mostró tranquilo y confiado en la víspera del partido. El seleccionador dio valor al hecho de haber llegado a cuartos de final de un Mundial dieciséis años después: "Llegar hasta cuartos no es nada fácil, aquí nadie regala nada, todo se consigue en base al trabajo." El riojano afirmó estar muy satisfecho por el momento de forma que atraviesa el equipo: "Estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, las sensaciones, por tener a todos sanos. Queremos estar mejor, pero eso pasa por superar a Bélgica". El seleccionador aseguró que tiene "confianza en el equipo" y que, a medida que avanza el campeonato, ve a los jugadores tan confiados como él en seguir progresando en el Mundial. Luis de la Fuente: "El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar"

Bélgica, de menos a más y con pólvora ofensiva Bélgica ha vivido un camino similar al de España en este Mundial. Al cuadro dirigido por Rudi García le costó mucho arrancar y empató en sus dos primeros compromisos ante dos rivales teóricamente inferiores como Egipto e Irán. Los belgas remontaron el vuelo con una goleada ante Nueva Zelanda que le dio el billete a dieciseisavos de final en la primera posición de su grupo. Los 'Red Devils' tuvieron su mayor prueba ante Senegal, equipo contra el que tuvieron que remontar un 0-2 en contra y al que tumbaron en los últimos compases de la prórroga gracias a un penalti transformado por Tielemans. El centrocampista es precisamente uno de los mayores estandartes de un equipo que, pese a haber perdido a la mayor parte de iconos de su generación dorada, sigue contando con futbolistas de mucho nivel. Courtois, Doku, Trossard o De Ketelaere lideran a una selección que sigue contando con la aportación de viejos conocidos como De Bruyne o Lukaku, que no ha perdido el olfato goleador y que suma tres dianas en lo que va de Mundial. El delantero redondeó la goleada de Bélgica ante Estados Unidos en octavos (1-4), un encuentro que evidenció el potencial ofensivo de los belgas y en el que el seleccionador sorprendió dejando en el banquillo a Jérémy Doku. La presencia del atacante del Manchester City en el once es la principal incógnita de cara al duelo ante España. España ya tiene rival: Bélgica acaba con el sueño americano y ya está en cuartos NOELIA ÁLVAREZ El acierto de cara a portería es precisamente la gran arma del equipo de Rudi García, que es el tercer equipo más realizador del torneo con trece dianas, solo por detrás de Argentina y Francia. El técnico no podrá contar para este encuentro con Amadou Onana, centrocampista que salió de inicio ante Estados Unidos y que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Quizás su punto débil está en la defensa, línea en la que el seleccionador ha realizado diversos retoques a lo largo del campeonato. Con Castagne y De Cuyper en los laterales, Ngoy y Mechele se perfilan como los centrales titulares ante España. Preguntado por la retaguardia belga, Oyarzabal aseguró que "cualquier equipo que esté en cuartos de un Mundial no puedes decir que una parcela es más débil o floja". "Es un equipo de jugadores de mucho nivel y otros que mediáticamente de nombre quizás no se conocen tanto, pero que tienen un nivel muy alto y son muy competitivos", añadió el delantero. Bélgica espera los milagros en este Mundial 2026 de Thibaut Courtois Javier Yanes