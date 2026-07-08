Mundial 2026, en directo hoy, 8 de julio: primera jornada de descanso en el Mundial después de 27 días
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Las ocho selecciones velan armas preparando sus duelos de cuartos
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 8 de julio tenemos la primera jornada de descanso en todo lo que va de Copa Mundial. Las ocho selecciones clasificadas preparan ya sus respectivos duelos de cuartos.
Los emparejamientos han deparado un Francia - Marruecos y un España - Bélgica, que veremos en directo en La 1 y RTVE Play el jueves a las 22:00 y el viernes a las 21:00 respectivamente. El sábado se completa la jornada con los otros dos partidos y ya no habrá más hasta la primera semifinal el martes. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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13:00
"No convertir se paga". Néstor Lorenzo reconoce que a Colombia le faltó acierto a pesar de haber generado numerosas ocasiones frente a Suiza.
“¿¿ "No convertir se paga"— Teledeporte (@teledeporte) July 8, 2026
Néstor Lorenzo reconoce que a Colombia le faltó acierto a pesar de haber generado numerosas ocasiones frente a Argentina#MundialRTVE #CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup #nestorlorenzo pic.twitter.com/ePOMkOo6e0“
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12:45
SUIZA ROMPE UN TECHO DE 72 AÑOS
Suiza ha pasado de pender de un hilo en el Mundial a suponer una verdadera amenaza, al colarse entre los ocho mejores del mundo tras eliminar a la invicta Colombia, un golpe con el que demostró que es capaz de tumbar a los más potentes sin necesidad de hacer mucho ruido. (EFE).
La selección helvética selló un histórico pase a cuartos de final, una hazaña que no lograba desde 1954, cuando fue el anfitrión de la Copa del Mundo. Han tenido que pasar 72 años para volver a esa casilla de salida y su posibilidad de superar el hito se topa ahora con la todopoderosa Argentina en la ciudad estadounidense de Kansas City el próximo sábado.
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12:35
Con un "Gracias, Roberto Martínez", la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) despidió "oficialmente" este miércoles al técnico español, que ya anunció su adiós al banquillo de la selección de Portugal tras quedar eliminada en octavos de final del Mundial. (EFE).
En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el contrato con Martínez y su cuerpo técnico llegó este miércoles "oficialmente" a su fin, y agradeció "toda la profesionalidad y dedicación" del seleccionador y su equipo durante los tres años y medio que ha estado en el cargo.
Para la FPF, la etapa de Martínez estuvo "marcada por la conquista de la Liga de Naciones en 2025, pero también por la dedicación, la profesionalidad y el compromiso con los que abrazó el proyecto, así como por la forma en la que siempre respetó al país y al fútbol portugués".
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12:20
El Mundial de fútbol se acerca a cuartos de final en Norteamérica mientras mantiene a millones de seguidores trasnochados en el Sudeste Asiático, con partidos transmitidos durante la madrugada en esta región en la que viven 700 millones de personas en 11 países, cuyas selecciones nunca se han clasificado a la Copa. (EFE)
En vista de ello, autoridades de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia y Camboya han pedido a los ciudadanos actuar con prudencia, no forzarse a seguir todos los partidos, no conducir bajo los efectos del alcohol y no descuidar sus responsabilidades en el trabajo o con sus familias, un llamamiento dirigido especialmente a los hombres.
En Tailandia, además, la Policía persigue las apuestas deportivas -consideradas ilegales en el país- y en las primeras tres semanas de junio cerró casi 14.000 páginas dedicadas a este negocio.
Este martes, la policía vietnamita de Ho Chi Minh anunció en un comunicado la detención de 85 personas vinculadas a dos redes de apuestas "de una magnitud excepcional" con un valor combinado de 133 millones de dólares estadounidenses, en el marco de la ofensiva del gobierno contra el juego ilegal durante el Mundial.
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12:10
El Real Betis Balompìé ha enviado un mensaje de ánimo a su delantero Juan Camilo Hernández tras la eliminación de la selección de Colombia ante Suiza en los octavos del Mundial en la tanda de penaltis, en la que el punta cafetero falló uno, y le ha expresado su apoyo con un elocuente "Contigo siempre, Cucho".
'Se acaba el sueño mundialista para Cucho y Colombia. Orgullosos del camino y el trabajo realizado para llegar hasta aquí Contigo siempre, Cucho', destaca el club bético en sus redes sociales.
El Betis también ha felicitado a su centrocampista Giovani Lo Celso después del pase a cuartos de final de Argentina por su victoria agónica ante Egipto (3-2), en la que el jugador verdiblanco, no obstante, no dispuso de minutos.
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12:00
Y es que las estrellas son las que dan brillo a los Mundiales. Nuestro enviado Adrián Herrero quiso poner a prueba a Mario Suárez a la hora de catalogar a los futbolistas que están brillando o ya lo hacían antes de esta Copa del Mundo.
“¿¿Élite, top o crack? @MarioSuarez4 clasifica a estas doce estrellas del Mundial en tres categorías. ¡Ojo! Solo caben cuatro en cada una.— Teledeporte (@teledeporte) July 8, 2026
Y tú, ¿cómo los colocarías? #MundialRTVE #FifaWoldCup pic.twitter.com/SPQ2vfObF0“
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11:50
Mikel Oyarzabal está a un gol de igualar a David Villa con cinco en los Mundiales, todos en el mismo (2026 y 2010). Precisamente el 'Guaje' logró esa cifra en el partido de cuartos contra Paraguay, con lo que empató por la Bota de Oro con Thomas Müller (Alemania), Diego Forlán (Uruguay) y Wesley Sneijder (Países Bajos). Pero se la dieron a Müller por el menor número de minutos jugados, norma que se implantó en 2006. Con esa ciftra hoy en día no tendría nada que hacer ante el ritmo que llevan Messi, Mbappé, Haaland y Kane.
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11:34
En línea con lo anterior, la Federación Egipcia de Fútbol solicitó que se suspenda al equipo arbitral que pitó el Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial.
“¿ La rajada de Hossam Hassan tras el Egipto - Argentina.— Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2026
El seleccionador de Egipto ha recalcado en rueda de prensa que “se les ha tratado de manera injusta” en el partido ante Argentina. #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jSZcEyAgdd“
El presidente de la federación egipcia, Hany Abo Rida, declaró a los periodistas en el hotel del equipo que había presentado una queja ante la FIFA contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes, pidiendo que se investigue y se excluya al equipo arbitral del resto del torneo.
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11:33
La prensa egipcia y del mundo árabe analizó este miércoles la dramática eliminación de 'Los Faraones' ante Argentina por 3-2 en los octavos del Mundial 2026, tras mantener contra las cuerdas a la vigente campeona durante casi 80 minutos, indignada por la actuación arbitral, que traspasó "los límites del campo". (EFE).
El diario deportivo egipcio Kingfut situó el foco de la indignación en el VAR y recogió en su portada las declaraciones del técnico de la selección, Hossam Hassan, quien calificó abiertamente de "escándalo" el arbitraje del francés François Letexier.
El diario egipcio Youm7 fue más allá y afirmó en sus páginas que el partido "se convirtió en uno de los más polémicos de todo el torneo" debido a las decisiones de Letexier, y aseguró que la gravedad de lo ocurrido ha "traspasado los límites del campo".
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11:27
El gol de Juan Señor que nos hizo soñar, una tanda de penaltis fatídica... 40 años después, España se enfrentará a Bélgica por un puesto en semifinales De México a Los Ángeles, aunque esperemos que con distinto resultado. (Viernes a las 21:00 en La 1 y RTVE Play).
“El gol de Juan Señor que nos hizo soñar, una tanda de penaltis fatídica...— Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2026
40 años después, España se enfrentará a Bélgica por un puesto en semifinales
De México a Los Ángeles, aunque esperemos que con distinto resultado
¿ 'Estudio Estadio Mundial' en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/m8og0qgSWS“
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11:00
A lo largo del Mundial, hemos profundizado en el perfil de determinadas estrellas. En el caso de la selección española empezamos con Lamine Yamal, pero a medida que avanza el torneo se agiganta la figura de Rodri Hérnandez. Te lo cuenta Adrián Herrero, nuestro enviado especial.
Rodri, el faro de España que crece conforme avanza el Mundial y acerca a la Roja a su mejor versión
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10:50
Con lo que no descansamos es con la información, que te seguiremos ofreciendo puntualmente. Para empezar, un vistazo de cómo quedan los cuartos de final, de la mano de Noelia Álvarez:
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10:48
En su defecto tenemos resúmenes de 30 minutos de los partidos. Los 'súper resúmenes' Mundial, que son los siguientes hasta el inicio de la etapa del Tour:
- 11:00 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL ARGENTINA - EGIPTO RESUMEN
- 11:30 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL CANADÁ - MARRUECOS RESUMEM
- 12:00 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL PARAGUAY - FRANCIA RESUMEN
- 12:30 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL BRASIL - NORUEGA RESUMEN
- 13:00 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL MÉXICO - INGLATERRA RESUMEN
- 13:30 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL PORTUGAL - ESPAÑA RESUMEN
- 14:00 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL EE.UU. - BÉLGICA RESUMEN
- 14:30 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL SUIZA - COLOMBIA RESUMEN
- 15:00 FÚTBOL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 1/8 FINAL ARGENTINA - EGIPTO RESUMEN
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10:45
No habiendo fútbol, la agenda televisiva también cambia. No habrá programas magacín habituales y los únicos eventos en directo serán el Tour y el Europeo sub-19, donde la selección masculina se juega el pase a la final.
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10:30
Buenos días. Jornada de descanso en el Mundial de fútbol 2026, pero la información no cesa. Repasaremos en esta narración la última hora de los equipos, que preparan los trascendentales duelos de cuartos de final.