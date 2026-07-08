Mundial 2026, en directo hoy, 8 de julio: primera jornada de descanso en el Mundial después de 27 días

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 8 de julio tenemos la primera jornada de descanso en todo lo que va de Copa Mundial. Las ocho selecciones clasificadas preparan ya sus respectivos duelos de cuartos.

Los emparejamientos han deparado un Francia - Marruecos y un España - Bélgica, que veremos en directo en La 1 y RTVE Play el jueves a las 22:00 y el viernes a las 21:00 respectivamente. El sábado se completa la jornada con los otros dos partidos y ya no habrá más hasta la primera semifinal el martes. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.