Suiza - Colombia, en directo hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

Último partido de octavos de final. Suiza y Colombia se enfrentarán en el Estadio de Vancouver a partir de las 22:00 horas peninsulares para hacerse con la última plaza de cuartos de final y así terminar de definir el siguiente cuadro del Mundial de 2026. De esta eliminatoria saldrá el rival del vencedor del Argentina - Egipto.

Esta será la quinta vez que ambos equipos se enfrentan en todas las competiciones, pero en la Copa del Mundo solo se vieron una vez las caras, en 1994, con victoria de los Cafeteros por 2-0.

La previa del partido

El combinado helvético está en uno de sus mejores momento en campeonatos internacionales. Suiza lleva diez partidos oficiales invicta y por primera vez ha ganado tres partidos seguidos en un Mundial. Tras derrotar a Argelia, logró superar una ronda eliminatoria que no conseguía desde 1954. Si gana ante Colombia, será la primera vez en su historia que pasa dos rondas consecutivas en el Mundial.

Gran parte de la culpa por la buena racha de Suiza la tiene uno de los jugadores revelación de esta Copa del Mundo, Johan Manzambi, que ha participado cinco goles durante el torneo, tres goles y dos asistencias. En los últimos 60 años, el único futbolista menor de 21 años que ha tenido más participaciones en tantos en una misma edición fue Thomas Müller con Alemania en 2010, con cinco goles y tres asistencias. Por desgracia para los helvéticos, Manzambi se lesionó en un entrenamiento y no podrá estar disponible para este partido.

Los Cafeteros parten ligeramente con el cartel de favoritos según los datos de Opta. Están siendo una de las mejores selecciones en la Copa del Mundo de 2026 hasta ahora, no han perdido ningún partido en lo que llevamos de torneo. Pero al mismo tiempo, los chicos de Néstor Lorenzo todavía no han derrotado a un equipo europeo en este de año. Sin embargo, eso no les impedirá buscar un histórico pase a los cuartos de final, una hazaña que no logran desde el Mundial de Brasil en 2014.

La subcampeona de la Copa América ha registrado 20 o más remates en sus últimos tres encuentros y solo ha encajado un gol en la actual edición. Sin duda, el jugador más determinante de Colombia en 2026 esta siendo Jhon Arias, participando en cuatro tantos.