Suiza - Argelia, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre las selecciones de Suiza y de Argelia del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro, que se disputa en Vancouver (Canadá) a las 5:00 horas peninsulares del viernes, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Suiza - Argelia | Mundial 2026

Suiza: solidez, continuidad y una oportunidad histórica El conjunto dirigido por Murat Yakin llega a la fase eliminatoria con una dinámica positiva tras vencer a Bosnia-Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1), además de empatar en su debut ante Catar (1-1). Con ello, la 'Nati' firmó su mejor arranque mundialista desde 1954 y se encuentra a un paso de lograr algo inédito en su historial: tres victorias consecutivas en una Copa del Mundo. Suiza se ha mostrado como un equipo equilibrado y maduro, con una estructura defensiva muy sólida y una circulación de balón eficiente que le permitió superar el 55% de posesión en dos de sus tres partidos. El liderazgo de Granit Xhaka es total: fue el jugador con más pases que rompen líneas (53) y uno de los que más balones recuperó en la primera fase (24). Kobel cierra la puerta ante Canadá y Suiza es primera de grupo ILIAS BENTADDA SEBTI* En ataque, la irrupción del joven Johan Manzambi, autor de tres goles en tres remates a puerta, ha sido una de las grandes noticias del torneo. A su lado, Breel Embolo aporta potencia y movilidad, mientras que Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez continúan siendo piezas clave en la generación de peligro. El gran desafío para Suiza será romper una tendencia histórica: ha sido eliminada en sus últimos siete partidos de fase 'KO' en los Mundiales, y cinco de sus últimos nueve cruces se decidieron en penaltis.

Argelia, con Mahrez en modo líder Argelia llega a los dieciseisavos tras una fase de grupos irregular pero competitiva: cayó ante Argentina (0-3), venció a Jordania (2-1) y empató en un vibrante 3-3 frente a Austria. El equipo de Vladimir Petokovic combina una defensa experimentada con un ataque donde el nombre propio es Riyad Mahrez, que suma tres participaciones de gol (dos tantos y una asistencia), convirtiéndose en el argelino con más contribuciones ofensivas en una sola edición mundialista. Su influencia en el juego es total, tanto en balón parado como en transiciones. Austria se salva en la última jugada del partido ante Argelia y será el rival de España en dieciseisavos de final Rodrigo Álamo A su lado, el joven Ibrahim Maza ha sido una revelación: completó 13 regates, la cifra más alta del torneo, y firmó un histórico 6/6 en regates exitosos ante Austria. Su capacidad para romper líneas y generar ventajas será uno de los principales argumentos ofensivos del equipo. Defensivamente, Argelia ha mostrado altibajos: encajó 7 goles en la fase de grupos y sufre especialmente en el tramo 61’-75’, donde ha recibido dos tantos. Sin embargo, la pareja Mandi-Bensebaini aporta jerarquía, y el equipo ha demostrado capacidad de reacción, como en su remontada parcial ante Austria. Argelia no vence a una selección europea en un Mundial desde 1982, pero su talento individual y su capacidad para competir en partidos abiertos la convierten en un rival peligroso.