Schalke 04 - Real Madrid, en directo hoy en vídeo el partido amistoso

Este domingo 16 de agosto Schalke 04 y Real Madrid disputan un partido amistoso de pretemporada con motivo del 25º aniversario de la inauguración del Veltins Arena Stadium de Gelsenkirchen, recinto con capacidad para 62.000 espectadores.

El compromiso supone un examen de máximo nivel para el cuadro germano antes de arrancar sus obligaciones oficiales, ofreciendo a su afición un espectáculo de prestigio frente a un rival que cuenta con margen de rodaje al tener aplazada su primera jornada en LaLiga.

El histórico Schalke 04 regresa esta temporada a la élite del fútbol alemán después de tres sin pisar la Bundesliga. Lejos de ser aquella escuadra que desafiaba a los gigantes del fútbol europeo en las eliminatorias de la UEFA Champions League, el cuadro germano planteará un duelo competitivo a nivel defensivo antes de luchar por un billete en la siguiente ronda de la DFB Pokal.

El conjunto de José Mourinho, que tiene su primer encuentro de liga aplazado al miércoles 26 de agosto para respetar el descanso de los jugadores que alcanzaron las últimas rondas del Mundial, se medirá este domingo al conjunto alemán en su último test preparatorio antes de debutar en competición oficial en la segunda jornada de LaLiga.

El conjunto madridista llega al encuentro después de completar una pretemporada marcada por la adaptación de la plantilla a su nuevo y esperado entrenador. A una semana del comienzo de la Liga, el equipo de Mourinho se mantiene invicto tras enfrentarse en pretemporada a la Fiorentina, el Ferencváros y al Depor.

Este último partido será especialmente importante para que Mourinho termine de perfilar el equipo con el que afrontará el comienzo de la temporada. El técnico portugués regresó al banquillo del Real Madrid este verano y ya cuenta prácticamente con toda la plantilla tras la reincorporación de los últimos internacionales, aunque mantiene varias bajas por lesión.

En lo que respecta al mercado de fichajes, no se descartan nuevos movimientos antes del cierre del mercado, aunque Mourinho ha expresado su deseo de trabajar con una "plantilla corta".

El delantero brasileño Endrick es duda tras haberse entrenado el pasado viernes en el interior de las instalaciones, mientras que el centrocampista francés Tchouameni y el defensa español Raúl Asencio podrían tener minutos al conseguir ejercitarse en solitario tanto en el interior como sobre el césped.

Por su parte, el francés Mendy, los brasileños Rodrygo y Militão y el español Thiago continúan con sus respectivos procesos de recuperación.