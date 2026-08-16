España gana el bronce por equipos en la maratón femenina tras los oros individuales de Alisa Vainio y Amanal Petros

España ha logrado la medalla de bronce en por equipos en la prueba de maratón femenina, mientras la finlandesa Alisa Vainio y el alemán Amanal Petros se han proclamado campeones de Europa de maratón tras sus contundentes victorias en la prueba celebrada en Birmingham 2026 con récord de los campeonatos para la vencedora con un tiempo de 2:22.26.

La selección española femenina de maratón, formada por Carolina Robles (8ª), Fátima Ouhaddou (15ª), Ester Navarrete (18ª) y Meritxell Soler (20ª), logró este domingo la medalla de bronce por equipos mientras el oro fue para el equipo de Gran Bretaña y la plata para Italia.

Esta es la séptima medalla para España en los Europeos de atletismo de Birmingham, tras los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González y Mohamed Attaoui en 800.