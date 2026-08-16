España gana el bronce por equipos en la maratón femenina tras los oros individuales de Alisa Vainio y Amanal Petros
- La finlandesa ha batido el récord del campeonato con Carolina Robles en octavo lugar
- En la prueba masculina, Jorge González fue el mejor español en de decimocuarta plaza
España ha logrado la medalla de bronce en por equipos en la prueba de maratón femenina, mientras la finlandesa Alisa Vainio y el alemán Amanal Petros se han proclamado campeones de Europa de maratón tras sus contundentes victorias en la prueba celebrada en Birmingham 2026 con récord de los campeonatos para la vencedora con un tiempo de 2:22.26.
La selección española femenina de maratón, formada por Carolina Robles (8ª), Fátima Ouhaddou (15ª), Ester Navarrete (18ª) y Meritxell Soler (20ª), logró este domingo la medalla de bronce por equipos mientras el oro fue para el equipo de Gran Bretaña y la plata para Italia.
Esta es la séptima medalla para España en los Europeos de atletismo de Birmingham, tras los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González y Mohamed Attaoui en 800.
Monólgo de Alisa Vainio
La finlandesa Alisa Vainio logró este domingo, con un tiempo de 2h22:26, récord de los campeonatos, la victoria en el maratón femenino de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que la sevillana Carolina Robles logró puesto de finalista con la octava posición.
Vainio, de 28 años, lideró la prueba desde el principio y el ritmo que impuso en los primeros kilómetros no pudieron seguirlo el resto de rivales, que se fueron descolgando poco a poco.
La finlandesa llegó a la meta en un tiempo de 2:22.26, seguida de la húngara Lilli Anna Vindics-Toth con 2:27.21, plata con marca personal, y la británica Abbie Donnelly, tercera con 2:27.33.
La primera española fue Carolina Robles, que completó su primer maratón en un campeonato continental y firmó una meritoria octava posición con 2:28.07.
Fátima Azzaharaa Ouhaddou quedó decimoquinta (2:30.37), la gallega Ester Navarrete decimoctava (2:31.57) y la catalana Meritxell Soler vigésima (2:32.21).