Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 5 entre Lannemezan y Pau

El Tour de Francia 2026 dará este miércoles la primera oportunidad a los sprinters puros en la quinta etapa con final en Pau.

Los equipos de los hombres más rápidos del pelotón no querrán dejar escapar la oportunidad en la víspera de la primera gran prueba del Tour en los Pirineos y después de que este martes el danés Mads Pedersen demostrase su superioridad en un selecto grupo de escapados.

Según recuerda la organización, hay que remontarse a 2015 para encontrar una edición sin sprint masivo hasta el quinto día de carrera... Y es que todo apunta a ese desenlace.

Pero antes de eso los ciclistas afrontarán un recorrido de 158,3 km desde Lannemezan por carreteras con muchas rectas y pocas cuestas.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 5ª etapa letour.fr

Claves de la 5ª etapa del Tour Más allá del calor --de nuevo con alerta naranja en el sur de Francia para este día--, la única dificultad reseñable de la jornada está situada en el kilómetro 133. La cota de Baleix es muy corta (1 km al 8,8% de desnivel medio) y está lo suficientemente lejos de la meta (a 25 km del final) que no debería suponer un gran obstáculo para los grandes velocistas. El desenlace tendrá lugar en las calles de Pau, tantas veces final de etapa en el Tour. La volata acabará en la plaza de Verdun después de una recta de casi 600 m por la calle Maquis Le Béarn, de más de 6 m de anchura. En esta ciudad han levantado los brazos grandes escaladores, rodadores, cazaetapas y también sprinters como Sean Kelly, Robbie McEwen, Arnaud Démare o, el más reciente, Jasper Philipsen, hace dos años.