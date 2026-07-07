Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 4 entre Carcassonne y Foix

Este martes 7 de julio se disputa la etapa 4 del Tour de Francia 2026 entre las localidades de Carcassone y Foix, de 181.9 kilómetros de recorrido y un perfil ondulado con hasta cuatro cotas montañosas repartidas a lo largo del día, dos de segunda categoría, una de tercera y otra de cuarta.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar es el nuevo líder de la carrera con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard tras su victoria en Les Angles confirmando el dominio de UAE, equipo que había firmado la victoria de Isaac del Toro en Barcelona el pasado domingo.

El recorrido, de 181, 9 kilómetros con un perfil marcadmente ondulado y cuatro puertos de montaña auguran una nueva batalla entre los corredores que busquen la aventura, ya en solitario o en grupo, y los equipos de los esprínters en su objetivo de llevar la jornada a una llegada masiva.

Tras los primeros 48 kilómetros, los corredores afrontan el Col de Bedos, de cuarta categoría, para encadenar a continuación el Col de Paradis, de tercera categoría y transitar a lo largo de 40 kilómetros más bien llanos el Col de Coudons, de segunda categoría.

La parte final de la carrer consta de una parte con una constante de subidas y bajadas hasta plantarse en Col de Montségur, a falta de 34 km para la meta. En ese punto probablemente se haya hecho ya una primera criba entre los aspirantes a la victoria a los pies del castillo de Foix, aunque el perfil descendente de la carretera podría dar opciones de ver la primera llegada al sprint.