Argentina - Egipto, en directo hoy en vídeo el partido de octavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Argentina y Egipto de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio de Atlanta, en Georgia, podrás verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 18:00 horas del martes.

Alineación de Argentina Scaloni forma el siguiente once titular: 'Dibu' Martínez; Molina, 'Cuti' Romero, Lisandro, Tagliafico; Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo; Messi y Julián Alvarez.

Alineación de Egipto Estos son los once titulares de la selección egipcia, con el oviedista Hassan acompañando a Salah en punta: Mostafa; Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez; Ashour, Zico, Lashin, Attia; Hassan y Salah.

Un duelo inédito Ambos equipos se enfrentan por primera vez en una Copa del Mundo después de haber superado con dificultades la anterior ronda eliminatoria. La Albiceleste tuvo resolver su choque ante una muy digna Cabo Verde en la prórroga mientras que Los Faraones se la tuvo que jugar a la lotería de los penaltis contra Australia. Ahora buscarán seguir avanzando siendo Argentina la gran favorita para lograr el pase a cuartos de final con más de un 70% de probabilidades de victoria según los datos de Opta.

Argentina, experta ante equipos africanos Históricamente, a la Albiceleste se le ha dado bien los duelos contra combinados procedentes de África. Ha ganado cada uno de los últimos ocho partidos que ha disputado contra selecciones africanas en la Copa del Mundo de la FIFA. Dos de dichos encuentros han tenido lugar en la actual edición del torneo, contra Argelia venció 3-0 y el ya mencionado Cabo Verde que se saldó con un 3-2. Argentina desactiva la bomba de Cabo Verde y se clasifica para octavos en una prórroga vertiginosa RUBÉN HERAS (Enviado especial al Mundial 2026) Argentina llega en un buen momento de cara al gol, ha metido al menos dos tantos en los diez últimos partidos del Mundial. Y gran parte de la culpa de esta buena racha goleadora tiene nombre y apellidos, Lionel Messi, que ya ha marcado siete goles en este campeonato, lo que le ha permitido ser de momento el máximo goleador de la historia de los mundiales. Y otro dato que no hace más que aumentar su leyenda, se ha convertido en el único jugador en anotar siete goles o más en dos ediciones distintas de la fase final. Ya marcó la misma cantidad de tantos en la anterior edición de Catar 2022. Y por sorprendente que parezca, la 'Pulga' aún tiene otro reto que superar y es el de convertirse en el jugador argentino con más goles en un solo Mundial. Este récord lo sigue ostentando Gillermo Stábile con ocho tantos que marcó en 1930.

Egipto busca seguir haciendo historia Los Faraones no quieren despertar de su sueño. Tras superar por primera vez una fase eliminatoria ante Australia, ahora intentarán dar la que seguramente sería la mayor campanada de esta Copa del Mundo. Si lograran eliminar a la última campeona del Mundial, no solo jugarían sus primeros cuartos de final de la historia, sino que se convertiría en la quinta selección africana el llegar a esta fase eliminatoria, hito que alcanzaron Camerún (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) y Marruecos (2010). Egipto logra en los penaltis clasificarse a octavos ante una Australia sin colmillo SERGIO CABELLO Egipto continúa invicta habiendo marcado ocho goles y recibido otro nueve. Su principal estrella, Mohamed Salah, todavía no ha marcado ni un gol, pero es uno de los jugadores que más peligro genera. Ha provocado hasta 16 ocasiones en este mundial, la cifra más alta en esta edición junto a Leandro Trossard antes de octavos de final.