Australia - Egipto, en directo hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Australia y Egipto se juegan este viernes un billete para los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo inédito en las eliminatorias de la Copa del Mundo entre dos selecciones que han quedado segundas de sus respectivos grupos en la primera fase. Sigue minuto a minuto la narración del partido que se disputa en Dallas a las 20.00 hora peninsular española en esta noticia.

Alineación de Australia Tony Popovic sale con: Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington; Metcalfe, Oneill, Irvine; Irankunda, Volpato

Alineación de Egipto Hossam Hassan apuesta por: Shoubir; Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez; Ashour, Zico, Fathy, Attia; Salah, Marmoush Los Socceroos buscan la primera victoria de su historia en una fase de eliminación directa, mientras que los Faraones quieren prolongar el mejor Mundial que han firmado jamás. El precedente histórico apenas ofrece pistas. Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces anteriormente: un empate sin goles en la President's Cup de 1987, resuelto en los penaltis a favor de Australia, y una victoria egipcia por 3-0 en un amistoso disputado en 2010, según datos de Opta. Australia llega a esta ronda después de finalizar segunda del grupo D, por detrás de Estados Unidos, y certificar su clasificación con un empate sin goles ante Paraguay en la última jornada. El equipo dirigido por Tony Popovic vuelve así a una eliminatoria con la ambición de romper una barrera histórica: en sus dos únicas experiencias anteriores cayó ante los posteriores campeones del mundo, Italia en 2006 y Argentina en 2022.

Australia se aferra a su fortaleza defensiva para hacer historia La gran virtud de los australianos en este torneo ha sido su capacidad para proteger su portería. Según Opta, el valor medio de goles esperados de los disparos recibidos por los Socceroos en la fase de grupos fue de apenas 0,057, el segundo mejor registro del campeonato, únicamente por detrás de España. Sin embargo, el conjunto oceánico ha sufrido en el apartado ofensivo. Entre las selecciones que acabaron entre las dos primeras de sus grupos, solo Croacia realizó menos remates, siempre según los datos de Opta. Además, Tony Popovic no podrá contar con los lesionados Mathew Leckie y Jacob Italiano.

Egipto vive el mejor Mundial de su historia y sueña con seguir avanzando Enfrente estará una Egipto que ya ha derribado varias barreras históricas en esta edición. Los Faraones alcanzaron por primera vez una ronda eliminatoria tras terminar segundos del grupo G, igualados a puntos con Bélgica y por delante de Irán y Nueva Zelanda. Su clasificación se confirmó tras un dramático empate ante los iraníes en la última jornada. Los números reflejan también el crecimiento ofensivo del combinado africano. Según Opta, Egipto ha marcado en tres partidos de este Mundial los mismos cinco goles que había conseguido en sus siete encuentros anteriores en la historia del torneo.