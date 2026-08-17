Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en Ormuz: "Los bombardearemos a saco"
- El memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, firmado en junio, expira este lunes
- Trump cree que Teherán debería "izar la bandera blanca"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con bombardear Omán si se interpone llegando a un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio mundial. "Si se interponen, los bombardearemos a saco", ha dicho Trump en una entrevista con el periodista del canal conservador estadounidense Fox News, Trey Yingst. El mandatario ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la expiración este lunes del fracasado memorando de entendimiento, firmado por Washington y Teherán en junio pasado, que establecía un alto el fuego de 60 días, sin negociaciones a la vista.
En paralelo, durante este tiempo, Irán y Omán han estado conversando para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, que parece inminente y que, según la República Islámica, traza una nueva ruta marítima para que los barcos pasen por él, aunque ha advertido de que la reapertura de esa vía marítima depende eventualmente de EE.UU., que mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.
Durante la conversación telefónica con Fox News, Trump ha considerado que Irán "debería izar la bandera blanca" de la rendición y ha confirmado que hay negociaciones extraoficiales con la Guardia Revolucionaria iraní.
"No tengo un calendario, no tengo prisa", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca, quien ha recordado que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes añade "presión económica" sobre el régimen de Irán. "Son buenos jugadores de póquer, pero están muriendo", ha asegurado Trump, quien ha remarcado que su manera de pensar no tiene nada que ver con el hecho de que haya elecciones de medio mandato en noviembre en EE.UU., cuando se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Sobre el arsenal de armas estadounidense y las informaciones aparecidas recientemente en medios que indican que las fuerzas de EE.UU. habrían gastado buena parte de sus misiles de largo alcance durante los cinco meses de guerra contra Irán, Trump ha asegurado que lo que han empleado hasta ahora es una cantidad insignificante. En ese sentido, ha subrayado que el Pentágono tiene muchas armas de medio alcance y que algunos de sus sistemas más avanzados fueron entregados por su predecesor en el cargo, el demócrata Joe Biden, a Ucrania.
Irán ve irrelevante la expiración del memorando
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismaeil Baqaei, ha señalado que la expiración del memorando de entendimiento con EE.UU, mediado por Pakistán, es "irrelevante" tras las violaciones cometidas por los estadounidenses, informa la agencia iraní ISNA.
"No tenemos ningún artículo titulado 'plazo de 60 días' en el texto del memorando", ha resumido Baqaei, quien ha subrayado que Irán no diseña sus políticas bajo presión o ultimátums, ni bajo restricciones de tiempo. "Tomamos decisiones basadas en el interés nacional y evaluaciones que garanticen la seguridad nacional".
El portavoz iraní ha explicado que en ese texto se establece un periodo de 60 días para llevar a cabo discusiones sobre dos asuntos: el alivio de las sanciones y el tema nuclear, con provisiones para una posible extensión de ese tiempo si no se lograban resultados.
Sin embargo, "no comenzó ninguna negociación porque EE.UU. ha llevado a cabo violaciones amplias de ese texto semanas después de firmar el memorando de entendimiento, el 28 de junio, por lo que el tema de los 60 días ha perdido completamente su relevancia", ha zanado Baqaei.
También ha hablado de las conversaciones con Omán para llegar a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y ha precisado que hay varios motivos por los que todavía el pacto no está concluido, como "la complejidad del tema".
Ha agregado que por primera vez se está intentando crear mecanismos que garanticen tanto la soberanía de los dos Estados ribereños como el tránsito seguro de los barcos comerciales por esta vía marítima. "Otro factor es la multiplicidad de actores que intentan influenciar este proceso", ha indicado el portavoz iraní, quien ha apuntado a "esfuerzos destructivos de ciertas partes malévolas", que, a su juicio, han demostrado que no les importa la paz regional y prefieren un Oriente Medio en conflicto.
Sobre las negociaciones extraoficiales entre EE.UU. y la Guardia Revolucionaria iraní, que algunos medios han señalado que serían a través de los kurdo-iraquíes, Baqaei ha sido tajante y ha asegurado que "esas noticias están inventadas".