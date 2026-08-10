Irán afirma que el acuerdo con Omán se encuentra en "fases finales" e insta a EE.UU. a actuar para abrir Ormuz

Irán ha asegurado este domingo que el acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho de Ormuz está en su "fase final", pero ha subrayado que la vía navegable solo se reabrirá una vez que Estados Unidos cumpla otras condiciones.

Teherán presentó el sábado una lista de seis exigencias para la apertura del paso, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

Muchas de estas disposiciones ya estaban incluidas en el memorando de entendimiento iraní-estadounidense firmado en junio, que tenía como objetivo allanar el camino para negociaciones más amplias y había permitido una breve reapertura del estrecho de Ormuz junto con una caída en los precios del petróleo, antes de que el proceso se descarrilara.

Si bien han surgido desacuerdos con Estados Unidos a lo largo del conflicto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha enfatizado este domingo el aspecto nuclear, reiterando que "con o sin acuerdo", el enemigo iraní "no tendrá armas nucleares".

"Todo se solucionará" Paralelamente, el líder estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista a Axios que "solo están negociando a medias" con Teherán, mientras observan cómo aumenta la presión económica sobre el país. "Estamos actuando con discreción [...] Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", y el riesgo, en opinión del mandatario, de no poder seguir pagando a sus tropas. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes desde julio, lo que, según Trump, está exacerbando la crisis económica en Irán. "Todo se solucionará. Siempre se soluciona al final", ha afirmado el presidente, tras haber hecho numerosas declaraciones contradictorias sobre el conflicto. 01.15 min Trump tiene dos opciones frente al conflicto con Irán: la militar y la diplomática El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este domingo haber desviado un total de 55 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán. "Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales en el cual ha enmarcado su actuar en operaciones dirigidas a hacer cumplir el citado bloqueo. Al hilo, el Mando central ha cifrado en "más de 20" los buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Próximo en aras de "apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo" estadounidense contra Teherán.